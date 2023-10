Angst um Freunde in Israel: Velberter Abgeordnete geschockt

Velbert. Die Velberter Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese und Peter Beyer sind schockiert über das brutale Vorgehen der Hamas in Israel.

Die beiden Velberter Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese (SPD) und Peter Beyer (CDU) haben mit Empörung auf den Hamas-Überfall auf Israel reagiert.

„Das war der bislang schlimmste Angriff auf den Staat Israel. Er verdient unsere bedingungslose Solidarität“, erklärte Beyer, der derzeit in Berlin ist.

Kerstin Griese (SPD), bangt um Freunde und Freundinnen in Israel. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Durch nichts zu rechtfertigen“

„Ich bin total schockiert. Der Angriff auf den Staat Israel und seine Bevölkerung ist durch nichts zu rechtfertigen. Zusammen mit allen demokratischen Kräften verurteile ich ihn aufs Schärfste. Meine Gedanken sind bei allen Menschen in Israel und meine Solidarität gilt dem Staat Israel“, erklärte Kerstin Griese. Und weiter: „Ich bin erst am Dienstag aus der Region zurückgekommen, wo ich einige Tage mit Gesprächen verbracht habe und Freundinnen und Freunde getroffen habe. Ich bin jetzt regelmäßig in Kontakt mit ihnen, weil ich mir große Sorgen mache. Sie müssen viel Zeit in Luftschutzräumen verbringen und haben Angst um Angehörige und Bekannte, die in der Nähe von Gaza leben. Inzwischen kennen alle jemanden, der oder die getötet, verletzt oder vermisst wird. Viele Familienmitglieder sind zur Armee eingezogen. Das ist sehr bedrückend.“

„Unerträgliche Freudentänze“

„Ich finde es unerträglich, dass es in einigen Städten und auch in Berlin Demonstrationen und Freundentänze für den Hamas-Terror gab. Das ist beschämend und auch verstörend und muss geahndet werden, so Beyer weiter. Alle mögliche Kritik am Kurs der israelischen Regierung könne keine Rechtfertigung für die Verbrechen der Hamas sein. Auch Griese erklärt: „Die Entwicklungen in Israel und Gaza als Vorwand für Gewalt und antisemitische Hetze in Deutschland zu nutzen, finde ich verabscheuungswürdig. Eine solche Verhöhnung der Opfer ist unerträglich“.

MdB Peter Beyer findet Solidaritätsbekundungen für die Hamas unerträglich. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

International Druck auf die Hamas ausüben

Jetzt geht es darum, so Kerstin Griese, dass der gesamte internationale Druck auf die Hamas ausgeübt wird, um diesen Krieg zu beenden. Unter dem Krieg leide zuallererst die Zivilbevölkerung auf allen Seiten. Die Hamas-Massaker, denen hunderte jüdische Zivilistinnen und Zivilisten, Kinder, alte Menschen unterschiedslos zum Opfer fallen, seien unvorstellbar grausam. Es müsse jetzt alles Erdenkliche getan werden, um dies zu stoppen, und die Geiseln müssten freigelassen werden.

„Es gilt: Israel kann sich auf die Bundesregierung verlassen. Wir stehen dazu: Israel hat selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen,“ sagte die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium.

