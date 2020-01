Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anbindung an den Panoramaradweg

Die TBV legen in diesem Jahr auch eine etwa 80 Meter lange Stichstraße nebst Abwasserkanal an, um die Flächen des Bebauungsplans Nr. 518 „Leimkuhl“ zu erschließen. Diese setzt an der Nevigeser Straße an und endet in einem Wendehammer.

Von dort aus wird auch die bereits vorhandene, bislang aber lediglich geschotterte Anbindung zum Panorama-Radweg Niederbergbahn ausgebaut.