Ampeln bremsen den Verkehr auf der Velberter Hauptachse

Velbert. Die Friedrich-Ebert-Straße fordert von Autofahrern mitunter viel Stehvermögen. Ein Büro hat untersucht, was bei der Grünen Welle rauszuholen ist.

Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) und ihr Verwaltungsrat haben sich ein Thema mit einem ziemlich sperrigen Namen vorgenommen. Es handelt sich um die „Verkehrstechnische Untersuchung Friedrich-Ebert-Straße“. Dabei geht es um nichts Geringeres als die „Optimierung der Grünen Welle“. Diese wird von sehr vielen Verkehrsteilnehmern schon lange nicht mehr als eine solche wahrgenommen. Nämlich spätestens dann, wenn sie erneut vor einer roten Ampel stehen und schon wieder warten müssen.

Vorweg sei soviel verraten: So richtig tief- oder gar dunkelgrün wird die Grüne Welle allerdings wohl auch trotz größten Bemühens nicht werden (können).

Teilstück in Velbert-Mitte hat 14 Ampelanlagen

Eine Idee: Diese separate Busspur fällt weg, und man darf hier künftig nach links in die Poststraße einbiegen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Andreas Bredendiek spricht auf konkrete Nachfrage von einer potenziellen Verbesserung von „mäßig auf mittel“ bzw. – in Schulnoten ausgedrückt – von „ausreichend auf befriedigend“. Nach Auskunft des Verkehrsingenieurs hat das Büro „PTV Transport Consult GmbH“ im Auftrag der TBV die Möglichkeit der Optimierung der Grünen Welle in einem recht aufwendigen Verfahren untersucht (Auftragswert: 30.000 Euro).

Mäßige Qualität bei Koordinierung

Arnd Sulimma ist bei den TBV Geschäftsbereichsleiter Technische Planung. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Dabei ging es nicht zuletzt um die Abstimmung der Welle und die Aktualität der Signalprogramme. Im Fokus: der Abschnitt von „Am Buschberg“ bis „Willy-Brandt-Platz“. Auf diesen zwei Kilometern gibt es laut Vorlage mittlerweile 14 Ampelanlagen. Hier sind in jüngerer Vergangenheit Ampeln am ZOB – er ist 2015 in Betrieb gegangen – bei Kaufland und an der Kastanienallee hinzu gekommen. Neben der engen Abfolge von Knotenpunkten mit Ampeln kommt der Umstand hinzu, dass der Großteil der Schaltungen noch aus den 1980er Jahren stammt und sie dementsprechend nicht auf der Höhe der Zeit sind. Außerdem sind im Zuge des ZOB-Baus Querverbindungen – Nedder-, Poststraße und Am Offers – gekappt worden. Mit Folgen für die Hauptachse. „Im Ergebnis zeigt sich, dass im Bestand eine mäßige Qualität der Koordinierung vorhanden ist“, lautet das Fazit der Bestandsaufnahme.

Um zehn Prozent besser

Für eine Verbesserung würden die Versatzzeiten untereinander verändert und optimiert. „Jede Ampel bleibt für sich selbst dabei erst einmal so“, erläutert Bredendiek das Vorgehen bei den Überlegungen, „sie werden aber in ihrem zeitlichen Zusammenspiel verändert.“ Es gehe um das so genannte Koordinierungsmaß, erklärt der Fachmann vom TBV-Verkehrsmanagement; mithin um den Punkt, wie viele Fahrzeuge, die auf der Friedrich-Ebert-Straße seien, in der Hauptrichtung während einer Grünphase durchkämen. „Das Maß kann man von 70 auf 80 Prozent verbessern.“

Hindernisse und Störungen

„Störungen gibt’s aber natürlich immer“, wirft Arnd Sulimma ein. Er nennt beispielhaft Abbieger, die erst Fußgänger passieren lassen müssen, haltende Lieferwagen, Müllabfuhr oder auch Busse, die aus einer Haltestelle rausfahren. Nach Auskunft des Leiters des TBV-Geschäftsbereichs Technische Planung wird zunächst aber nichts umgesetzt und auch keine Signalbaufirma beauftragt.

Rechtswidrige Linksabbieger

Erst sollten noch die Auswirkungen gründlich untersucht, würde das Verhalten „rechtswidriger Linksabbieger“ tatsächlich zur offiziellen Regelung. Hierbei geht es um den Vorschlag, in Richtung Willy-Brandt-Platz statt der Busspur einen Linksabbieger in die Poststraße einzurichten. Der auf dem Velberter Innenstadtring geplante Zweirichtungsverkehr mit Radstreifen soll ebenfalls einbezogen werden.

Sollte in Sachen Welle tatsächlich was passieren, müsste übrigens die veraltete Ampelanlage an der Weidenstraße erneuert werden. Bredendiek: „Die macht die Software-Umstellung nicht mehr mit.“

>>> Pro Jahr werden drei Ampelanlagen erneuert

Im Velberter Stadtgebiet sind die TBV aktuell für insgesamt 75 Ampelanlagen zuständig. Weitere 22 sind Sache des Landesbetriebs „Straßen-NRW“ oder des Kreises Mettmann.

Die Technischen Betriebe tauschen drei Anlagen im Jahr aus; diese haben eine durchschnittliche Laufzeit von 25 Jahren.

