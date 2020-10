Am Steuer eingeschlafen und großen Schaden verursacht

Velbert. Weil er eingeschlafen ist, prallte eine junger Velberter gegen ein parkendes Auto. Beide Autos wurden stark beschädigt: 30.000 Euro Schaden

Kurz einschlafen, großer Schaden: Weil er am Steuer eingenickt ist, hat ein 20-jähriger Velberter in der Nacht zu Sonntag einen größeren Unfall verursacht.

Der junge Mann fuhr mit seinem Audi A6 die Friedrich-Ebert-Straße hinauf. Nach eigenen Angaben war er bereits den ganzen Tag sehr müde gewesen und beim Fahren auch schon mehrfach beinahe eingeschlafen. Trotzdem war er mit seinem Fahrzeug auf dem Heimweg, als er dann auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Hauses Nr. 62 so müde gewesen sei, dass er tatsächlich kurz eingeschlafen sei. Während dieses „Sekundenschlafes“ kam der Audi nach rechts von seiner Fahrspur ab.

Lauter Zusammenprall weckt den Fahrer

Der schwarze Audi A6 prallte dabei in das Heck eines auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten silbernen Kleinbus VW Multivan. Aufgeweckt durch den lauten Zusammenprall brachte der 20-Jährige sein Fahrzeugwenige Meter nach der Kollision zum Stillstand. An den zwei nicht mehrfahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand bei der Kollision aber ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Es gab keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum bei dem jungen Mann.