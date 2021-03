Altstadt-Managerinnen gefällt Charme von Velbert-Neviges

Neviges. Zwei neue Altstadt-Managerinnen wollen den Ortskern von Neviges beleben. Ihr erster Eindruck der Stadt dürfte einige Einheimische überraschen.

Sie haben Spaß an ihrem neuen Job, an dem, was da an Aufgaben und Arbeit auf sie zukommt. Dr. Eva Dannert und Julia Ostkamp sind die beiden neuen Altstadtmanagerinnen für Neviges. Ihr Tatendrang, den Ortskern auf Vordermann zu bringen, dazu beizutragen, dass man sich hier gern aufhält, ist ihnen deutlich anzumerken. Die wichtigste Voraussetzungen bringen die Beiden schon mal mit: Sie mögen „den Charme“ dieses Städtchens, das über „ein riesiges Potenzial verfüge“, so Dr. Dannert bei einem Vorstellungstermin, zu dem die Stadt Velbert eingeladen hatte. Ihr erster Eindruck sei gewesen: „Das hier ist ein Ort, da möchte man gern Urlaub machen.“ Leider ist dieser liebenswerte „Urlaubsort“ an manchen Ecken auch ein wenig trostlos. Die Expertinnen sollen nun maßgeblich dazu beitragen, die Altstadt neu zu beleben. Dazu gehört vor allem auch die Bekämpfung des Leerstandes.

Fassadenprogramm weiterführen

Im Erdgeschoss des ehemaligen Gassmann-Hauses werden die beiden Altstadt-Managerinnen voraussichtlich ab April an zwei Tagen in der Woche ihren Arbeitsplatz einrichten. Hier entsteht ein neues „Coworking Space“. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Ich freue mich sehr, dass wir nun auch ein Altstadtmanagment in Neviges haben. Die Menschen möchten, dass es hier weitergeht“, sagte Bürgermeister Dirk Lukrafka und sprach eine weitere Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes an. So wolle man unter anderem gemeinsam mit dem Altstadtmanagment das Fassaden- und Wohnumfeldprogramm weiterführen. Hier sollen Dr. Eva Dannert und Julia Ostkamp Hausbesitzer und Ladenpächter beraten, sollen generell die „Nevigeser Akteure und Akteurinnen“, wie es heißt, in den Stadterneuerungsprozess miteinbeziehen. Man habe schon erste Kontakte geknüpft mit der Werbegemeinschaft, auch mit dem Bürgerverein und dem Verein „Nevigeser machen das“, erzählt Julia Ostkamp. Auch die Wallfahrt sei ein wichtiges Thema, und sobald in der Corona-Pandemie wieder Zusammenkünfte möglich seien, werde man an den Altstadt-Konferenzen teilnehmen.

Sprechstunde am Markttag

Die beiden Altstadtmanagerinnen werden künftig mittwochs und donnerstags mitten in Neviges vor Ort sein: Sobald das ehemalige Kaufhaus Gassmann saniert ist, werden sie zwei Arbeitsplätze im „Coworking-Space“ im Erdgeschoss des Gebäudes beziehen. Vor allem am Donnerstag, wenn Wochenmarkt ist, haben sie hier für alle Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr. Man freue sich auf viele Ideen, sagt Dr. Eva Dannert. Die Nevigeser hätten sie bisher bei den ersten kurzen Stadtrundgängen als offen und kontaktfreudig erlebt. Da das frühere Kaufhaus zurzeit noch eine große Baustelle ist, arbeiten die Zwei im Moment noch in der Vorburg Schloss Hardenberg. Voraussichtlich im April soll das neue „Coworking Space“ dann fertig sein.

Ein gut eingespieltes Team

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Nevigesern Lösungen zu entwickeln“, sagt Julia Ostkamp, die in ihrer Freizeit hier schon ordentlich gewandert ist und von den Wäldern rund um Neviges genauso begeistert ist wie ihre Kollegin von der Architektur der Altstadt. Dr. Eva Dannert (36) und Julia Ostkamp (30) kommen vom Dortmunder Planungsbüro „Stadt+Handel“, das mehrere Niederlassungen in ganz Deutschland hat und spezialisiert ist auf Standortanalyse und „maßgeschneiderte Lösungen“, wie es auf der Homepage heißt. Die Zwei sind ein gut eingespieltes Team, unter anderem haben sie gemeinsam Herne und Bad Salzuflen unter die Lupe genommen.

Kontakt im Lockdown Wer Fragen hat oder Ideen loswerden möchte: Die Altstadt-Managerinnen sind während des von Bund und Ländern verordneten Lockdowns telefonisch unter 0151 6106 0067 (Dr. Eva Dannert) und 0151 5474 2091 (Julia Ostkamp) zu erreichen. Eine Kontaktaufnahme ist ebenfalls per Mail möglich, die Adresse lautet: neviges@stadt-handel.de

Heike Möller, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung, ist jedenfalls von den zwei neuen Altstadtmanagerinnen „ganz angetan“. Einen Zweijahres-Vertrag hat die Stadt mit ihnen geschlossen, mit der Option, auf drei Jahre zu verlängern. Sie „freue sich unheimlich“, dass nun in Neviges zwei engagierte Expertinnen vor Ort ein offenes Ohr für die Belange der Anwohner, Geschäftsleute, und generell der Bürger haben. Mehr Leben in die Altstadt zu bringen, den Leerstand zu bekämpfen, das sei „ein großes Programm“, merkte Bürgermeister Dirk Lukrafka an und bat um Geduld. „Es braucht Zeit, bis Veränderungen sichtbar werden.“