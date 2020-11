An der Nordstraße, wo schon Generationen von Velbertern vom I-Männchen die Schulbank gedrückt haben, verschwindet in diesen Tagen ein Stück lokaler Schul-Geschichte: Nach Auskunft der Stadt Velbert ist das Gebäude der kath. Ludgerusschule bereits geräumt und entkernt worden. Jetzt geht’s an den Abbruch der Grundschule und ihres Schulhofs. Wenn das Areal frei ist, beginnt der Fachbereich Immobilienservice dort den Neubau einer fünfgruppigen Kita. Sie kommt in die Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, bietet etwa 90 neue Kita-Plätze für alle Altersgruppen von U 3 bis zum Einschulungsalter. Und diese Plätze – sowie noch weitere – sind auch absehbar nötig, wie die Zahlen des Fachbereichs Jugend/Familie/Soziales zeigen.++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Mehr Geburten und Zuzugsgewinne

In der direkten Umgebung des Schulgeländes laufen schon länger Abbrucharbeiten. Sie gehören zu dem großen Neubau-Projekt von „Sahle Wohnen“. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Denn von den ganz kleinen Bürgern gibt es immer mehr. Das liegt nicht nur am „deutlichen“ Zuwachs bei den Geburten: „Der Trend hat sich gedreht“, verkündete Ingrid Treitz kürzlich im Jugendhilfeausschuss, der – noch einmal in alter Zusammensetzung – einstimmig die Fortschreibung der Bedarfsplanung 2020 für die Tagesbetreuung von Kindern befürwortete. Vielmehr gibt es auch wieder so genannte Zuzugsgewinne. Und zwar durch die Bank in allen Altersstufen, bis hoch zum sechsten Lebensjahr, wie die Fachfrau in Sachen Jugendhilfe-Planung weiter darlegte. Ergo gebe es mehr Bedarf an Plätzen.

Zum Procedere: Auf die Fortschreibung der Bedarfsplanung folgen die „einrichtungsscharfen“ Gespräche zwischen Fachverwaltung und Trägern; damit sind die Voraussetzungen für den dritten und wichtigsten Schritt geschaffen, die Meldung der Kita-Plätze ans Land. Dann geht’s auch richtig um Geld.

Für Maßnahme stehen fünf Millionen Euro bereit

Laut Zeitplan soll die Ludgerusschule bis zum Ende des Jahres „zurückgebaut“ werden. Bürgermeister Dirk Lukrafka hatte auf eine schnelle Umsetzung gedrungen: „Wir schaffen so Platz für weitere Kita-Plätze, die in Velbert dringend gebraucht werden.“ Etwa drei Wochen sollen die Hauptarbeiten in der Nordstraße andauern. Im Bereich der Schulstraße kommt es derweil zu einem eingeschränkten Halteverbot, um Baustellenfahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen. Der Kita-Baubeginn ist für September 2021 und der Bezug gen Ende 2022 vorgesehen. Die Genehmigungsplanung läuft. Das zur Verfügung stehende Budget beträgt 5 Millionen Euro. Die Landeszuweisung beläuft sich auf ungefähr 2,5 Millionen Euro.

Bewegung an der Schubertstraße

Ingrid Treitz ist Mitarbeiterin im städt. Fachbereich Jugend/Familie/Soziales. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören dort neben der Jugendhilfeplanung u. a. auch Frühe Hilfen. Foto: Stadt Velbert

Um die Betreuungssituation zu verbessern und dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, sind einige Maßnahmen im Gang bzw. in Vorbereitung. So wird der Auflistung in der Vorlage zufolge noch im laufenden Kiga-Jahr – vermutlich im Mai 2021 – der Umbau des Gebäudes Lindenstraße 3 zur städt. Kita „Rapunzel“ (100 Plätze) abgeschlossen. Von 2021 bis 2025 werden folgende Betreuungsplätze geschaffen: im Kiga-Jahr 2021/22 die Erweiterung der Awo-Kita Tönisheider Straße in Neviges (40 Plätze), ebenfalls 2021/22 eine Gruppe für Kinder bis sechs Jahre (20 Plätze) bei den Quellenzwergen am Berufskolleg Bleibergquelle, im Kiga-Jahr 2022/23 die neue ev. Kita an der Goebenstraße (79 Plätze) und außer der Awo-Kita Nordstraße noch die neue ev. Kita an der Fontanestraße (75 Plätze).

Neviges braucht womöglich einen Neubau „Die aktuellen Kinderzahlen belegen die Notwendigkeit, den Ausbau der Betreuungsplätze in Kitas mindestens im bisher geplanten Umfang fortzuführen.“ So lautet das Fazit der Fachverwaltung. Für den Stadtbezirk Neviges müsse darüber hinaus jährlich geprüft werden, heißt es dort weiter, ob steigende Geburten und Zuzugsgewinne es notwendig machten, durch einen Neubau weitere Plätze zu schaffen.

Zudem soll die Sondergruppe in der ev. Kita Losenburger Weg (zehn Plätze) 2021/2022 weitergeführt werden, wird Ingrid Treitz zufolge aktuell die Erweiterung der ev. Kita „Unterm Regenbogen“ an der Schubertstraße in Tönisheide geprüft. Dort gebe es vom LVR positive Signale hinsichtlich der Betriebsgenehmigung, hieß es neulich in der Sitzung.