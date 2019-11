Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Fotos und ein Film vom Abschluss

Das Organisatorenteam hat ein gutes Jahr an der Vorbereitung des Treffens gearbeitet. Sie hoffen, dass von nun an regelmäßigere Klassentreffen stattfinden und auf ein Stufentreffen in zehn oder zwanzig Jahren.

Um das Stufentreffens der Realschule Birth abzurunden, liegen alte Fotos der Schüler aus. Außerdem wird ein Film vom Abschluss im Jahre 1989 gezeigt.

Im Gedenken an die verstorbenen Klassenkameraden wurden fünf Laternen aufgestellt.