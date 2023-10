Als Apachenhäuptling Winnetou nach Velbert und Neviges kam

Sie sind für viele Deutsche d i e Darsteller von Winnetou und Old Shatterhand: Pierre Brice und Lex Barker. In den Velberter Aufführungen übernahmen allerdings andere Schauspieler ihre Rollen.

Velbert. Ein neues Buch erinnert an spektakuläre Karl-May-Aufführungen in Velbert. Auch ein echter Hollywoodstar war hier auf der Bühne zu sehen.

Winnetou in Velbert, Hadschi Halef Omar in Mettmann? Das gab es im Oktober 1977, November 1978 bzw. März 1980, als dort die hochkarätig besetzten und aufwendig gestalteten Tourneeproduktionen „Winnetou“ und „Der Schut“ Station machten.

Das neue Buch „Karl May auf der Bühne III“ aus dem Karl-May-Verlag Bamberg erinnert nun an zahlreiche Theateraufführungen mit Karl Mays Helden wie Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkens, auch an die Aufführungen in Velbert und Mettmann.

Auf der Bühne in Velbert

Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe sind im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt, doch Winnetou Co. standen auch schon in Velbert und Mettmann auf der Bühne. Die Hamburger „Tournee Mondon“ mit den von den Karl-May-Spielen Bad Segeberg erprobten Schauspielern Klaus-Hagen Latwesen (Winnetou) und Rudolf H. Herget (Old Shatterhand) tingelten 1977 und 1978 mit einer „Winnetou“-Inszenierung nach Karl May durch Stadthallen und Theater im deutschsprachigen Raum.

Kurz nach dem Tourneeauftakt

Am 12. und 13. Oktober 1977, kurz nach dem Tourauftakt, gastierte das Ensemble auch im „Rheinischen Hof“ in Velbert-Mitte, tags darauf in der Stadthalle in Velbert-Neviges. Mit dabei war auch Hollywood-Star Eric Braeden, der später unter anderem im Filmerfolg „Titanic“ mitwirkte. Der damalige Tournee-Unternehmer, Regisseur und Winnetou-Darsteller Klaus-Hagen Latwesen erinnert sich: „Braeden hat in seinem Heimaturlaub die Rolle des Santer gespielt. Er war damals schon in den USA sehr bekannt und ist bis heute einer der wenigen deutschen Hollywood-Stars. Die Tournee bot ihm die Gelegenheit, sein Heimatland zu bereisen.“ Braeden war in Schleswig-Holstein aufgewachsen.

Eric Braeden, der auch in „Titanic“ mitspielte, war in der Velberter Karl-May-Aufführung zu sehen. Foto: Kay Blake / picture alliance/dpa/ZUMA Wire

Auch in der Kreisstadt Mettmann

Als die „Tournee Mondon“ im Jahr darauf die „Winnetou“-Tournee wiederholte, landete man auch im benachbarten Mettmann, wo das Stück am 18. November 1978 mit im Vergleich zum Vorjahr leicht veränderter Besetzung im Königshof-Theater gespielt wurde. Dorthin kehrte das Tourneeunternehmen auch 1980 zurück, als es mit einem weiteren Karl-May-Stück unterwegs war: „Der Schut“, diesmal ein Karl-May-Stoff ohne Winnetou und Old Shatterhand, dafür mit Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar. Der vorige „Winnetou“ Klaus-Hagen Latwesen war nun als Bösewicht „Kara Nirwan“ (der zwielichtige „Schut“) zu sehen, sein Kompagnon Rudolf H. Herget als Kara Ben Nemsi. Günter Lüdke gab den Hadschi Halef Omar.

Die Geschichte der Aufführungen

An die May-Bühnengeschichte von Velbert und Mettmann erinnert nun ein soeben erschienenes Buch aus dem Karl-May-Verlag Bamberg: „Karl May auf der Bühne III“. Es handelt sich um den dritten von vier Bänden der Buchreihe, mit der der Verlag seit 2021 die Geschichte der zahlreichen Theateraufführungen mit Karl Mays Traumwelten aufrollt. Bereits der erste Band der Reihe hatte sich unter anderem mit der Story der Karl-May-Inszenierungen auf der Naturbühne Blauer See in Ratingen befasst.

Viele bekannte Schauspieler

Seit den 1950er-Jahren haben Karl-May-Festspiele von Bad Segeberg bis Elspe Tradition – Hunderttausende pilgern heute Jahr für Jahr zu mehr als zehn Freilichtbühnen im gesamten deutschsprachigen Raum. Stars wie Pierre Brice, Alexander Klaws, Gojko Mitić, Wayne Carpendale oder Claus Wilcke hauchten Karl Mays Figuren in zahlreichen Bühnenfassun-gen Leben ein. Winnetou zum Anfassen – das begeistert das Publikum bereits seit den 1910er-Jahren, als Mays Apatschenhäuptling erstmals auf einer Bühne Leben eingehaucht wurde.

