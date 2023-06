Alle Bilder: Jubel für das Olympische Feuer in Velbert

Velbert. Das olympische Feuer ist durch Velberts Straßen getragen worden. Viele schauten auf den Straßen und auf dem Offersplatz zu. Hier die Fotos dazu.

Die Passanten in der Velberter Innenstadt rieben sich die Augen: Eine Fackel mit olympischem Feuer wurde durch die Innenstadt getragen. Ein Pulk, bestehend aus mehr als hundert Menschen folgte der Flamme auf ihrem Weg durch die Velberter Innenstadt.

Anlass war, dass Velbert Gastgeberstadt für die Special Olympics war und zwei Tage lang der Delegation aus Jordanien Land und Leute näher brachte. Auf dem Offersplatz ging es los. Startläufer war Olympiateilnehmer Paul Meier. Dann übernahmen zunächst der Honorarkonsul von Jordanien Claus Gielisch (Foto, mit Kopftuch). Anschließend wechselte die Fackel an einen anderen Träger. Geschäftsleute ließen sich mit den Sportlern fotografieren und am Münzbrunnen wurden jede Menge Erinnerungsfotos geschossen.

Velberter Gemeinde sammelte 3.5 Tonnen Kronkorken

Lars Glindemann vom Host Town Komitee dankte allen freiwilligen Helfern und auch der Stadt Velbert für ihre Unterstützung. Ein besonderer Dank ging an Gisbert Punsmann von der Katholischen Gemeinde. Ein Jahr lang wurden hier Kronkorken gesammelt, zehn Kubikmeter oder 3,5 Tonnen kamen dabei zusammen. Aus ganz Deutschland seien die Flaschenverschlüsse geschickt worden. Sie wurden an ein Recyclingunternehmen weitergegeben. Der Erlös von rund 1250 Euro wurde per Scheck an die Rainbow Stars Soccers übergeben. Die Fußballer aus Velbert vertreten Deutschland als Nationalmannschaft bei den Special Olympics, die am Samstag mit der Eröffnungsfeier im Olympiastadion in Berlin beginnen.

