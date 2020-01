Akademie erteilt weitere Auskünfte

Weitere Informationen – auch zu dem Gesamtprogramm der Bildungsakademie des Kreises Mettmann – erhalten Interessenten online auf www.bildungsakademie-mettmann.de oder auch direkt bei dem Akademieleiter Bodo Keißner-Hesse unter 02104 1418-18.

In der Akademie läuft nach ein paar wenigen Ferientagen am kommenden Montag, 6. Januar, wieder der Vollbetrieb an.