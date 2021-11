Adventskalender startet vor Café Edelweiß

Sind ein gutes Team in Velbert: Dietgard Reith und Helmut Wulffhorst haben in diesem Jahr wieder den Lebendigen Adventskalender organisiert. Am Mittwoch, 1. Dezember, ist Startschuss vor dem Café Edelweiss.

Der „Lebendige Adventskalender“ in Velbert-Neviges startet am 1. Dezember vor dem Café Edelweiss. Die Gemeinden tragen ein kleines Programm vor.

Vor dem Café Edelweiß, Elberfelder Straße 49, beginnt am Mittwoch, 1. Dezember, 17 Uhr, der beliebte „Lebendige Adventskalender“. Die Werbegemeinschaft Neviges und die beiden Kirchengemeinden haben sich auch in diesem Jahr wieder zusammen getan, um gemeinsam besinnliche Stimmung zu verbreiten. Nach dem Motto „Der Handel sorgt für das leibliche Wohl, die Kirche für das seelische“, lesen Gruppen kleine Geschichten vor, singen oder spielen Weihnachtslieder. Bei Kakao oder Glühwein kann man bei diesen gemütlichen Treffen auf Abstand miteinander töttern. Etwa um 17.30 Uhr endet der Lebendige Adventskalender. Wer am Mittwoch auftritt, wird nicht verraten.

Gemütlichkeit mit Abstand

Vor dem Cafe Edelweiss startet der „Lebendige Adventskalender“. Gastgeberin ist Styliani Spyrou. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Am Donnerstag, 2. Dezember, ist die „Gartenmanufaktur Meister“ an der Siebeneicker Straße (gegenüber der Fleischerei Janutta) Gastgeber, und am Freitag, 3. Dezember, „Wortwechsel“, Rommelssiepen 1 A. Beginn ist immer um 17 Uhr. Dietgard Reith von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde und Helmut Wulfhorst, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft, bitten darum, bei aller Gemütlichkeit den nötigen Abstand einzuhalten. Außerdem finden alle Aktionen in diesem Jahr ausnahmslos vor und nicht in den Geschäften statt.

