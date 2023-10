Unterhaltung Ab sofort gibt es regelmäßige Kino-Vorführungen in Velbert

Velbert. Die Kulturloewen planen im neuen Forum Velbert regelmäßige Filmvorführungen. Diese beiden Filme werden jetzt als erstes präsentiert.

Auf vielfachen Wunsch der Velberter finden ab dem 10. Oktober neben Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Oper, Kabarett und Comedy auch regelmäßige Filmvorführungen im Theatersaal des kürzlich eröffneten Forum Velbert statt.

Tatkräftig unterstützt werden die Kulturloewen dabei von Julian Rüttgers, Betreiber des Weltspiegel Kinos Mettmann, im Rahmen einer Kooperation. Rüttgers verfügt über die nötigen Kontakte zu den Filmverleihern, beschafft die Lizenzen und berät die Loewen.

„Einmalige Atmosphäre im Forum Velbert“

„Die Atmosphäre des Theatersaals im Forum Velbert ist einmalig. Durch die Modernisierung der Soundanlage kommen vor allem Musikdokumentationen oder Übertragungen von Live-Konzerten in Dolby Atmos richtig gut rüber!“, schwärmt der Juniorchef. „Hier sehen wir viel Potenzial, das Programm in diese Richtung hin weiter auszubauen“.

Sein Vater Thomas Rüttgers, der vor ca. zwei Jahren die Leitung für das Mettmanner Lichtspielhaus an seinen Sohn übergab, sorgt in Velbert mit seiner Technikfirma „ECCO Cine Supply and Service GmbH“ aus Hilden für die richtige Bildtechnik. Ein High-End Cinemaprojektor und eine 12 x 5 Meter große Leinwand bieten zukünftig das perfekte Filmerlebnis.

Filme auf der Großleinwand

„Wir verstehen uns als Filmtheater – immerhin spielen wir die Filme auf der Großraumbühne des Forums“, so Betriebsleiterin Dr. Linda Brücher von den Velberter Kulturloewen. „Die Idee für das Format Film im Forum kam von Bürgermeister Dirk Lukrafka, mit dem Ziel, Velbert das Filmgenre zurückzubringen. Wir freuen uns auf das neugierige Publikum und die Filmfans – natürlich gibt es auch Popcorn, das gehört einfach dazu!“

Nicht nur Arthouse-Filme und Programmkino

Durch den Gewinn eines erfahrenen Kooperationspartners mit guten Kontakten in die Verleihbranche wird es zukünftig auch möglich sein, aktuellere Titel zu zeigen. Das Programm soll vielseitig sein und große wie kleine Filmfans ansprechen. Es müssen erst einmal Erfahrungswerte gesammelt und geschaut werden, was gut ankommt, so die Loewen. Denn mit dem Projekt Filmtheater betreten sie Neuland für und mit Velbert. Eins ist aber sicher: Es eignet sich hervorragend als Ergänzung zu geplanten Themenwochen oder Inhalten des aktuellen Spielplans.

Der erste Film

Der erste Film startet am 10. Oktober, um 15 Uhr mit „Räuber Hotzenplotz“, Otfried Preußlers jüngster Verfilmung. Um 19 Uhr bringen die Kulturloewen und das Kino Mettmann Steven Spielbergs „Die Fabelmans“ auf die Leinwand. Eine cineastische Hommage an die (Familien-) Beziehungen, die das Leben und die Karriere des weltbekannten Filmemachers geprägt haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert