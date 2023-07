Ab Montag weitere Sperrungen im Autobahndreieck Velbert-Nord

Velbert. Die Autobahn AG erneuert die Fahrbahnen rund um das Autobahndreieck Velbert-Nord. Das bringt für Autofahrer einige Umwege mit sich.

Autofahrer in Velbert müssen sich in Geduld üben. Die Autobahn AG Rheinland kündigt ab Montag (10. Juli) weitere Sperrungen rund um das Autobahndreieck Velbert-Nord an, vorhandene Sperrungen bleiben. Umleitungen müssen gefahren werden. Die Autobahn GmbH erneuert auf der A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf die Fahrbahn und erweitert die Ausfahrt Velbert-Nord um einen zusätzlichen Fahrstreifen.

Weiterhin gesperrt bis 4. August sind die Auffahrt der Anschlussstelle Langenberg in Fahrtrichtung Düsseldorf; die Auffahrt der Anschlussstelle Velbert-Nord in Fahrtrichtung Düsseldorf und die Verbindung von der A535 auf die A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf

Von Montag (10. Juli) um 8 Uhr bis zum 4. August werden gesperrt die Ausfahrt der Anschlussstelle Langenberg in Fahrtrichtung Düsseldorf; die Verbindung von der A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A535 in Fahrtrichtung Wuppertal.

Von Montag (10. Juli) um 8 Uhr bis zum 1. September gesperrt ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Velbert-Nord in Fahrtrichtung Düsseldorf. Die Autobahn GmbH baut einen zusätzlichen Fahrstreifen in der Ausfahrt. Umleitungen, so die Autobahn AG, sind beschildert und führen über die Anschlussstelle Hetterscheidt.

