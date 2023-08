A44 und A535: Autobahn-Baustellen bei Velbert bleiben länger

Velbert. Anders als geplant gibt es ab morgen keine freie Fahrt im Autobahndreieck Velbert-Nord. Die Sperrungen werden verlängert. Das sind die Details.

Eigentlich hätte der Großteil der Bauarbeiten rund um das Autobahn-Dreieck Velbert-Nord am heutigen Freitag abgeschlossen werden sollen – so sagten es am Morgen auch noch die Hinweisschilder an der A535. Am heutigen Nachmittag teilte die Autobahn GmbH dann allerdings mit: Es dauert noch zwei Wochen länger.

Wegen des vielen Regens in den vergangenen Wochen habe man die Fahrbahnen teilweise nicht markieren können, begründet die Autobahn GmbH die Verlängerung der Sperrungen.

Die Sperrungen auf den Autobahnen bei Velbert im Detail

Nun geplant bis zum 19. August gesperrt bleiben die Auffahrt der Anschlussstelle Langenberg in Fahrtrichtung Düsseldorf, die Auffahrt der Anschlussstelle Velbert-Nord in Fahrtrichtung Düsseldorf, die Verbindung von der A535 auf die A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf sowie die Ausfahrt der Anschlussstelle Langenberg in Fahrtrichtung Düsseldorf

Diese Sperrung dauert nun sogar bis zum 1. September

Sogar bis zum 1. September – so der nun aktualisierte Zeitplan – gesperrt bleibt die Ausfahrt der Anschlussstelle Velbert-Nord in Fahrtrichtung Düsseldorf. Dort entsteht ein zusätzlicher Fahrstreifen in der Ausfahrt.

