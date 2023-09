A44-Baustelle bei Velbert geht in die nächste Verlängerung

Velbert. Die Autobahn-Ausfahrt Velbert-Nord bleibt in Richtung Heiligenhaus weiter gesperrt. Für welches Datum jetzt die Freigabe geplant ist.

Seit dem 10. Juli ist sie nun schon gesperrt und sorgt gerade bei Pendlern für reichlich Umwege und Frust: die aus Richtung Essen kommende Ausfahrt der Anschlussstelle Velbert-Nord – also die Ausfahrt in Fahrtrichtung Heiligenhaus. Dort entsteht ein zusätzlicher Fahrstreifen in der Ausfahrt.

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits bis zum 1. September abgeschlossen sein – so hatte es die Autobahn GmbH als Bauherrin jedenfalls im Juli noch ganz optimistisch mitgeteilt.

Verzögerungen und Pannen begleiten die Bauarbeiten auf der A44

Dann folgten neben einer kuriosen Abräum-Panne im Auffahrtbereich auch mehrere Verzögerungs-Mitteilungen, die oft erst kurz vor dem jeweils geplanten Termin der Freigabe erfolgten oder – wie im aktuellen Fall – die Redaktion gar nicht erreichten.

So begründet die Autobahn GmbH die Verzögerungen in Velbert

Als Begründung nannte die Autobahn GmbH zum einen das schlechte Wetter mit viel Regen, zum anderen Material-Lieferschwierigkeiten. So wurden weder der zwischenzeitlich genannte 14. September noch der zuletzt terminierte 24. September gehalten.

Nun sollen die Arbeiten bis zum 8. Oktober beendet werden

Nun nennt die Bauherrin den 8. Oktober als Fertigstellungstermin, schränkt aber direkt ein: „voraussichtlich“. Als Grund wird erneut der viele Regen genannt: „Durch den Regen weicht der Boden in der Ausfahrt auf, was zur Folge hat, dass die beauftragten Firmen Arbeiten an der Strecke nicht ausführen können“, so Jasmina Matera von der Autobahn-Niederlassung Rheinland: „Zudem haben wir während der Bauarbeiten Hindernisse im Boden gefunden, die entfernt werden mussten. Dies nahm selbstverständlich ebenfalls Zeit in Anspruch.“

Umleitungen sind beschildert und führen über die Anschlussstelle Hetterscheidt.

