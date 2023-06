A 44 Richtung Essen wird frei – neue Sperrungen folgen

Velbert. Zur Wochenmitte verschwinden jetzt Sperrungen im Zuge der A 44. Aber im Bereich Velbert beginnen auf der Autobahn fast direkt neue Bauarbeiten.

Es nimmt einfach kein Ende. Zwar soll die eine Sanierung der Fahrbahndecke im Zuge der A 44 planmäßig mit diesem Mittwoch, 28. Juni, abgeschlossen werden, wie auf WAZ-Anfrage Olaf Wüllner bestätigte. Aber es geht fast nahtlos mit anderen Bauarbeiten weiter.

Nach Auskunft des Mitarbeiters der Autobahn GmbH (Niederlassung Rheinland/Außenstelle Essen) gilt der Abschluss für die Sanierung in Richtung Essen. Somit entfallen dann folgende Sperrungen: die der Verbindung im Dreieck Velbert-Nord von der A 44 gen Essen auf die A 535 Richtung Wuppertal, die der Anschlussstelle an der B 224 nach Essen, die der Anschlussstelle Langenberg gen Essen und die der Verbindung im Dreieck Velbert Nord von der A 535 auf die A 44 in Fahrtrichtung Essen.

Neue Sperrungen ab Montag

Nach dem Umbau der Absperrungen und Schutzvorrichtungen, das soll voraussichtlich bis zum Wochenende über die Bühne gegangen sein, knöpft sich die Autobahn GmbH die Fahrbahndecken-Sanierung der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf vor. Sie soll am Montag, 3. Juli, beginnen und bis Ende Juli andauern. Wüllner zufolge kommt als Erstes die Überholspur an die Reihe. Für diese Bauarbeiten werden – vermutlich bereits ab Mitte dieser Woche – sowohl die Auffahrten Langenberg als auch Velbert-Nord jeweils in Richtung Heiligenhaus/Düsseldorf gesperrt.

