80 Prozent Mietnachlass für Velberter Vereine vorgeschlagen

Velbert. CDU und Grüne wollen Velberter Vereine : Neues Förder-Programm soll nicht-kommerzielle Events unterstützen. Muss im Rat abgestimmt werden.

CDU und Grüne haben nun einen eigenen Vorschlag vorgelegt, um nicht-kommerzielle Veranstaltungen von Velbertern in städtischen Häusern zu fördern. Dazu soll ein Förderprogramm aufgelegt werden. Dieser Antrag soll in den städtischen Ratsgremien abgestimmt werden.

Zielsetzung der Förderung sei die Unterstützung von steuerlich begünstigen Institutionen, mit Sitz in Velbert, bei der Durchführung von nicht kommerziellen Veranstaltung, etwa Vereinsjubiläen oder karitativen oder künstlerischen Veranstaltungen in der Vorburg des Schlosses Hardenberg, dem Historischen Bürgerhaus in Langenberg und dem Forum Velbert

Förderung nur alle zwei Jahre

Die Förderung je Veranstaltung soll dabei auf 80 Prozent des durch die Kulturlöwen in Rechnung gestellten Betrags sowie maximal 20 Euro je teilnehmende Person je Veranstaltung begrenzt werden. Zudem soll die Förderung je Institution nur alle zwei Jahre beantragt werden können.

Verschiedene Ausstattungen

Der KVBV solle zudem ein Portfolio verschiedener Ausstattungen von „Standardveranstaltungen“ wie etwa Jahreshauptversammlungen, Vereinsjubiläen, Konzerte o.ä. erarbeiten, aus dem die Vereine, ein für sie passendes Konzept nebst zugehöriger Leistungen auswählen können.

Das Fördervolumen soll für das Jahr 2024 und 2025 auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert