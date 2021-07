80-Jähriger im Internet um vierstelligen Betrag betrogen

Kreis Mettmann. Der Rentner aus Ratingen hat eine Fehlermeldung auf seinem Rechner. Zu Beseitigung soll er einen hohen Betrag zahlen, was er dann auch tut.

Ein 80-jähriger Ratinger ist am Mittwoch Opfer von Internetbetrügern geworden. Die unbekannten Täter erbeuteten einen fünfstelligen Betrag

Dem 80-jähriger Ratinger wurde bei dem Besuch einer Website eine Fehlermeldung auf seinem Computer angezeigt und er wurde dazu aufgefordert, eine Hotline anzurufen. In dem Telefonat wurde ihm mitgeteilt, dass die Fehlerbehebung nur durch eine Gebührenübermittlung in Form von sogenannten „Google-Play-Karten“ erfolgen könne.

An die vermeintliche Hotline

Der Senior erwarb in einem Supermarkt die Karten im Wert eines geringen vierstelligen Betrages und leitete anschließend die auf den Karten vermerkten Aktivierungscodes an die vermeintliche Hotline weiter. Für den Folgetag wurde dem Ratinger eine Fehlerbehebung zugesichert.

Mit Familienangehörigen

Noch am gleichen Tag hielt der Geschädigte Rücksprache mit seinen Familienangehörigen, die folgerichtig einen Betrug erkannten und die Polizei informierten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Betruges ein und fertigten eine Strafanzeige gegen die unbekannten Täter. Die Polizei nimmt den aktuellen Fall noch einmal zum Anlass, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen. Die Polizei rät, sich im Verdachtsfall jederzeit an die Polizei oder an andere Vertrauenspersonen zu wenden.

