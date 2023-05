80.000 Euro vom Land für schönere Fassaden in Velbert

Velbert. Noch mehr Fassaden in Velbert können verschönert werden. Dafür will das Land NRW Geld aus Städtebaufördermitteln an Velbert überweisen.

Die Stadt Velbert hat eine Zusage des Landes Nordrhein-Westfalen zu Städtebaufördermitteln in Höhe von insgesamt 1.434.000 Euro für Maßnahmen in den Stadterneuerungsgebieten Ortszentrum Velbert-Neviges und Innenstadt Velbert-Mitte erhalten. Auf das Stadterneuerungsgebiet Ortszentrum Velbert-Neviges entfallen 1.324.000 Euro (Wie berichtet für die Außenanlagen von Schloss Hardenberg) und auf das Stadterneuerungsgebiet in der Velberter Innenstadt 110.000 Euro.

Bereits 50 Fassaden in Velbert-Mitte aufgewertet

In der Innenstadt von Velbert-Mitte stellen das Land NRW und der Bund zudem erneut Fördermittel für das Fassaden- und Wohnumfeldprogramm zur Verfügung. In der Vergangenheit konnten im Rahmen des Programms bereits knapp 50 Aufwertungsmaßnahmen privater Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer gefördert werden. Durch die zusätzlichen Mittel in Höhe von 80.000 Euro können sich in den kommenden Jahren noch einige weitere Antragsstellende über eine Unterstützung freuen.

Bilanz der umgesetzten Maßnahmen

Darüber hinaus stehen im Stadterneuerungsgebiet von Velbert-Mitte etwa 22.000 Euro für eine Zwischenbilanz der bislang umgesetzten Maßnahmen, ihrem Erfolg vor dem Hintergrund der im „Integrierten Handlungskonzept zur Aktivierung der Innenstadt von Velbert-Mitte“ formulierten Zielsetzungen sowie der Notwendigkeit weiterer bzw. ergänzender Projektmaßnahmen zur Verfügung. Die übrigen Fördermittel in Höhe von 8000 Euro kommen diversen Maßnahmen im Bereich der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit zugute.

