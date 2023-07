440 Prozent: Wo Velbert im Gewerbesteuer-Vergleich steht

Die Stadt Monheim, hier ihr Bürgermeister Daniel Zimmermann, hat in NRW den niedrigsten Gewerbesteuersatz. In Velbert sieht es anders aus.

Velbert. Die NRW-Kommunen erheben bundesweit die höchsten Sätze bei der Gewerbesteuer. Während Velbert vorn mitspielt, liegt eine Stadt im Kreis hinten.

Die Hebesätze der Gewerbesteuer haben im Jahr 2022 in fast allen Gemeinden (96,5 Prozent) in Nordrhein-Westfalen 400 Prozent oder mehr betragen. Dies geht aus einer Aufstellung des Landesamtes für Statistik hervor.

Velbert bildet das mit einem Hebesatz von 440 Prozent keine Ausnahme.

Höhere Sätze als im Rest der Republik

In NRW fanden Gewerbetreibende damit höhere Hebesätze vor als in den meisten anderen deutschen Gemeinden. Nur 1931 (17,9 Prozent) der insgesamt 10.786 Gemeinden in Deutschland hatten im Jahr 2022 Hebesätze der Gewerbesteuer von über 400 Prozent festgesetzt. Von den 396 Städten und Gemeinden in NRW meldeten – wie im Jahr zuvor – Monheim am Rhein im Kreis Mettmann und die Stadt Leverkusen (je 250 Prozent) sowie Langenfeld (Rheinland) im Kreis Mettmann (299 Prozent) die geringsten Hebesätze der Gewerbesteuer. Am höchsten – auch im Bundesvergleich – war dieser Wert in der Gemeinde Inden im Kreis Düren (650 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgten die Städte Oberhausen und Mülheim an der Ruhr mit je 580 Prozent

Auch bei der Grundsteuer liegt Velbert vorn

Auch bei der Grundsteuer B lagen die Hebesätze bei fast allen Gemeinden (96 Prozent) in NRW bei 400 Prozent und mehr, während bundesweit nur rund 39,4 Prozent der 10 786 Gemeinden Hebesätze von über 400 Prozent festgesetzt hatten. In Velbert lag dieser Hebesatz für Eigentümer/-innen von bebauten und unbebauten Grundstücken bei 550 Prozent. Den niedrigsten Satz in NRW verzeichnet Verl im Kreis Gütersloh (190 Prozent); den Höchstwert erhob Hürtgenwald im Kreis Düren (950 Prozent). Deutschlandweit reichte die Spanne bei der Grundsteuer B von 45 Prozent in Christinenthal im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) bis 1050 Prozent in Lorch im Rheingau-Taunus-Kreis (Hessen).

Die Ausnahme

Bei der Grundsteuer A wiesen die Gemeinden in NRW im bundesweiten Vergleich dagegen unterdurchschnittliche Hebesätze auf: Während deutschlandweit 88,0 Prozent der Gemeinden Hebesätze von 300 Prozent oder mehr festgesetzt hatten, erhoben in NRW lediglich 43,7 Prozent der Gemeinden Hebesätze für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen von mindestens 300 Prozent. Auch Velbert blieb darunter mit 215 Prozent.

Den geringsten Wert in NRW meldete Verl im Kreis Gütersloh (110 Prozent), den höchsten Heimbach im Kreis Düren (900 Prozent). Bundesweit reichten die Sätze von 45 Prozent in Christinenthal bis 1900 Prozent in den Gemeinden Bad Herrenalb und Bad Wildbad im Landkreis Calw (Baden-Württemberg).

