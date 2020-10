27-Jährige stahl Rentnerin Geldbörse im Drogeriemarkt

Velbert. Polizei konnte die Diebin nach der Öffentlichkeitsfahndung jetzt identifizieren. Der Aufenthaltsort der Osteuropäerin ist aber noch unbekannt.

Erfolg hatt die Polizei mit der öffentlichen Fahndung nach einer Diebin, die einer 78-Jährigen in Velbert ihr Portemonnaie in einem Drogeriemarkt gestohlen hatte. Bei der Diebin handelt es sich um eine 27-jährige Osteuropäerin, die sich derzeit ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland aufhält und bereits in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort dauern weiterhin an.

Hinweise aus der Bevölkerung

Die Tat war bereits Ende Juli geschehen. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich nebst den Debitkarten der Frau auch die PIN. So konnte die Diebin eine hohe Summe Bargeld vom Konto der Velberterin abheben. Mit den Aufnahmen der Kamera aus dem Geldautomaten konnte die Polizei die Identität der Frau nun nach Veröffentlichung in den Medien klären. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung waren bei der Polizei eingegangen, entscheidend war jedoch der Hinweis eines Polizeibeamten einer auswärtigen Behörde, der die Frau wiedererkannt hatte.