Gitarre ist eines der Instrumente, mit denen in diesem Jahr vorgespielt wird.

Jugend Musiziert 200 Nachwuchsmusiker zeigen in Velbert ihr Können

Velbert. In Velbert wird in diesem Jahr der Regionalwettbewerb von „Jugend Musiziert“ ausgetragen. Zuhörer sind bei den Vorführungen willkommen

Fast 200 junge Musiker aus allen Städten im Kreis Mettmann treffen sich am Samstag und Sonntag, 27./28. Januar, zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Nach monatelanger Vorbereitung werden die Jugendlichen im Alter von 7 bis 20 Jahren dort ihr musikalisches Können unter Beweis stellen.

Die Gastgeberrolle wird in diesem Jahr die Stadt Velbert übernehmen. Im neuen Forum (Oststraße 20) und in der Musik- und Kunstschule (Kaiserstraße 12) bieten sich den Wettbewerbsteilnehmern beste Bedingungen.

Diese Instrumente kommen in die Solowertung

In der Solowertung kommen in diesem Jahr die Bläser, Zupfer und Musical-Sänger zum Zuge. Ensemblewertungen gibt es in den Kategorien Duo Klavier/Streichinstrument, Klavier vier- bis achthändig und Schlagzeug.

61 Holzbläser (Blockflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Saxophon, Querflöte), 23 Blechbläser (Trompete, Flügelhorn, Horn, Posaune), 34 Zupfer (Gitarre, Mandoline, Baĝlama), neun Duos Klavier/Streichinstrument, 15 Duos Klavier vierhändig bzw. an zwei Klavieren, ein „achthändiges“ Klavierensemble, sieben Schlagzeug-Ensembles und vier Musical-Sängerinnen haben sich für den Wettbewerb angemeldet.

Zuhörer haben die Qual der Wahl

Zuhörer sind herzlich willkommen, werden allerdings die Qual der Wahl haben, denn musiziert wird parallel in mehreren Räumen: Am Samstag (27. Januar) spielen in den Räumen 3, 27 und 31 der Musik- und Kunstschule ganztägig die Holzbläser und Trompeter sowie im VHS-Raum im Forum die Gitarristen.

Im Forum Velbert werden auch einige Nachwuchsmusikanten spielen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Im Theatersaal des Forums geben zunächst die Schlagzeuger ihr Können zum Besten, anschließend treten die Musical-Sängerinnen auf. Am Sonntag (28. Januar) bevölkern die Querflötisten und Saxophonisten die Räume 3 und 27 der Musik- und Kunstschule. In der Aula der Musik- und Kunstschule wird vier- bis achthändig Klavier gespielt. Im Forum greifen im VHS-Raum die Mandolinen- und Baĝlama-Solisten ins Wettbewerbsgeschehen ein. Im Theatersaal geben zunächst die Duos Klavier/Streichinstrument den Ton an, bis sie von den Blechbläsern (Posaune, Horn) abgelöst werden.

Kleine Änderungen im Zeitplant

Das vollständige Vorspielprogramm für beide Tage ist online unter www.jugend-musiziert.org abrufbar. Da sich bis zum Schluss immer noch kleine Änderungen im Zeitplan ergeben, empfiehlt sich vor einem Besuch noch einmal ein Blick auf das aktuelle Programm.

Die Wertungsergebnisse werden jeweils unmittelbar im Anschluss an die Vorträge der jeweiligen Altersgruppen in Einzelgesprächen bekannt gegeben. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass jeder Teilnehmer Gelegenheit hat, sich von der Jury das Wertungsergebnis erläutern zu lassen und darüber hinaus vielleicht auch den einen oder anderen Rat mitzunehmen.

Gestaltungsfähigkeit und technisches Können

Bei der Bewertung der Vorträge ist für die Juroren nicht allein der Schwierigkeitsgrad eines Werkes ausschlaggebend. Auch die Verbindung von Gestaltungsfähigkeit und technischem Können, das stilistische Verständnis und die Qualität des Zusammenspiels werden bei der Entscheidung einbezogen. Wenn die Jury eine besonders herausragende Leistung bestätigt, kann das junge Talent am Landeswettbewerb in Köln (8. bis 12. März) teilnehmen. Die Landesbesten wiederum werden zum Bundeswettbewerb eingeladen; dieses Finale wird vom 16. bis 23. Mai in Lübeck ausgetragen.

Kreissparkasse lobt Förderpreise aus

Unterstützt wird der Regionalwettbewerb von der Kreissparkasse Düsseldorf. Zudem lobt die Kreissparkasse Förderpreise aus: einen mit 500 Euro dotierten Preis für die jüngsten Wettbewerbsteilnehmer (Altersgruppen 1 und 2) und einen mit 1000 Euro dotierten Preis für die älteren Teilnehmer.

Ihre Urkunden erhalten alle Teilnehmer dann am Samstag, 24. Februar, im Rahmen eines von den Preisträgern gestalteten Abschlusskonzertes in der Stadthalle in Langenfeld. Das Konzert beginnt um 17 Uhr; der Eintritt ist frei.

