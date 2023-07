150.000 Euro Belohnung – Das steckt hinter dieser Anzeige

Velbert. Die Velberter Firma Chemprox lobt 150.000 Euro Belohnung für Menschen aus, die Hinweise auf einen Diebstahl geben können. Was dahinter steckt.

Die Anzeige auch in unserer Zeitung hat Aufsehen erregt: 150.000 Euro Belohnung hat die Velberter Firma Chemprox ausgelobt als Belohnung für Hinweise auf einen Diebstahl von großen Mengen an Desinfektionsmitteln der Marke Monerablue aus dem Werk in Velbert oder in Dortmund. Der Diebstahl soll sich im Jahr 2020 zugetragen haben, als wegen der Corona-Pandemie diese Mittel stark nachgefragt und deshalb sehr teuer waren. Was sind die Hintergründe für diese Anzeige?

Staatsanwaltschaft ist mit dem Velberter Fall beschäftigt

Auch die Staatsanwaltschaft Wuppertal war mit diesem Fall beschäftigt, wie Tilman Baumert, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegenüber der WAZ bestätigt. Nach Angaben von Geschäftsleitung Andrea Will haben sich die Diebstähle sich in den Monaten März bis August 2020 abgespielt, in der Zeit, wo die Chemprox GmbH teilweise dreischichtig Desinfektionsmittel herstellte. Mitarbeiter, so die Firma, hätten über betrügerische Manipulationen Desinfektionsmittel im Umfang von circa 100.000 Litern unterschlagen. Der Firma sei dadurch ein Schaden von rund 570.000 Euro enstanden, so Andrea Will

Anzeige gegen Mitarbeiter gestellt

Die Firma stellte daraufhin Anzeige gegen Mitarbeiter. Es gab einen Kronzeugen, der diese Mitarbeiter schwer belastete und die Version des Unternehmens bestätigte. „Doch dann kam der Belastungszeuge und widerrief seine Aussage. Er sei vom Unternehmen mit Bestechungsgeld zu der Aussage gedrängt worden, beschrieb er sehr detailliert“, sagt Oberstaatsanwalt Baumert.

Chemprox vermutet nun, dass der Hauptbelastungszeuge zur Rücknahme seiner Aussagen gebracht worden ist. In einem Schreiben von Chemprox an die WAZ heißt es dazu: „Ein derartiges Verhalten lässt sich nur noch mit erheblichen finanziellen Zuwendungen und sonstigen Zusagen erklären. Der Zeuge hat auch bereits gegenüber Dritten erklärt, dass er wieder für den Haupttäter arbeite.“

Ermittlungen vorerst eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal jedenfalls hat nach der Rücknahme der Aussage durch den Hauptbelastungszeugen die Ermittlungen eingestellt. Damit freilich will sich die Velberter Firma nicht abfinden und hat bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf Beschwerde gegen die Entscheidung der Wuppertaler eingelegt.

Auch zivilrechtlich ist das Unternehmen gegen die Mitarbeiter vorgegangen. Das Bundesarbeitsgericht soll nun entscheiden.

Firma bittet Bevölkerung um Mithilfe

Das Unternehmen bittet per Anzeige nun die Bevölkerung um Mithilfe: „Mit der Veröffentlichung sollen weitere Zeugen aus dem Ruhrgebiet und bundesweit gefunden werden, die zur Aufklärung beitragen können, die eventuell Unterlagen beisteuern können, Informationen über den Verbleib der entwendeten Ersatzteile haben oder selbst als Fahrer, Verpacker oder andere Beteiligte etwas dazu beitragen können. Es sind auch schon erste Hinweise eingegangen, denen jetzt gerade nachgegangen wird.“

Fall macht dem Unternehmen zu schaffen

Der Velberter Firma macht der Fall deutlich zu schaffen: „Die Bearbeitung dieses komplexen Falles ist seit 2020 mit einem erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand wie Kostenaufwand verbunden. Im Fokus steht die Aufklärung der Sachlage und die Abwehr von fadenscheinigen Beschuldigungen, denen die Geschäftsführung ausgesetzt war und noch ist. Dank ihrer 150 treuen Mitarbeiter, die die vielfältigen Geschäftsbereiche verantwortungsvoll und teilweise auch eigenständig übernommen haben laufen die Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe gut und stabil“, schreibt Geschäftsleitung Andrea Will in ihrem Schreiben an die WAZ. Hinweise nimmt die Firma unter 02051 6072122 entgegen.

