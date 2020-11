Die Unglücksstelle am Bracken. (Foto: Feuerwehr Haan)

Unglück 12-Jähriger in Haan unter Baum eingeklemmt – Lebensgefahr

Kreis Mettmann. Während der Schüler mit seinem Fahrrad vorbeifuhr, stürzte der Baum um. Gegen den Eigentümer wurde ein Strafverfahren eingeleitet

Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag in Haan von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war er mit einem Freund auf Fahrrädern auf einer Straße unterwegs, als der Baum umstürzte und den Jungen erfasste. Er wurde mit seinem Fahrrad in Höhe des Oberkörpers unter dem etwa 25 Meter langen Baum eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Baum anheben, sodass der Zwölfjährige rasch befreit werden konnte.

In der Nacht notoperiert

Nach Auskunft der behandelnden Ärzte des Krankenhauses wurde der Zwölfjährige noch am Dienstagabend notoperiert. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor sehr kritisch. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Wuppertal bewertet die Polizei den Sachverhalt als Unglücksfall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren gegen den Eigentümer wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Berichte aus Velbert lesen Sie hier.