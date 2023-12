105 Jahre: So feiert die älteste Heiligenhauserin Geburtstag

Heiligenhaus Rose Rebien, Jahrgang 1918, freute sich über viele Geburtstagsgäste. Da durften weder Kuchen noch eine Kostprobe ihres Hobbys fehlen.

1918 – der Erste Weltkrieg war gerade einen Monat vorbei – wurde Rose Rebien in Landsberg an der Warthe geboren, nun feierte sie in Heiligenhaus ihren 105. Geburtstag. Und damit erreichte sie nicht nur ein ungewöhnlich hohes Lebensalter, sondern knackte zudem noch einen Rekord: Sie ist jetzt die älteste Bürgerin der Stadt.

Im Diakoniezentrum in der Schulstraße schweben drei große Heliumballons an Bodenhaltern im Eingangsbereich, die gemeinsam eine „105“ bilden. Und Rose Rebien konnte sich an ihrem Geburtstag gleich über mehrere Besucher freuen. Erster Beigeordneter Björn Kerkmann gratulierte, auch im Namen des Bürgermeisters Michael Beck, ganz herzlich und überreichte der Seniorin einen Präsentkorb mit Leckereien. „Sie sind jetzt die älteste Heiligenhauserin“, konnte er Rebien mitteilen und erhielt umgehend die schlagfertige Antwort der schmunzelnden Dame: „Na, det nehm ick doch an!“

Heiligenhauserin ist auch mit 105 mittendrin statt nur dabei

„Mittendrin statt nur dabei, das ist Frau Rebien“, erzählt Gina Savoka, Leiterin des Sozialen Dienstes, wie sie und ihre Kolleginnen Rose Rebien im Alltag erleben. „Sie nimmt an Aktivitäten teil, kegelt mit, ist bei allen Feiern dabei. Im Sommer ist sie selbständig mit ihrem Rollstuhl auf der Terrasse unterwegs und geht auch immer noch gerne außer Haus. Entweder in die Stadt oder zu Kaffetrinken oder auch mal nur auf den Vorplatz.“

Rose Rebien freute sich über viele Geburtstagsgäste, darunter auch der Erste Beigeordnete Björn Kerkmann (2.v.l.) sowie die früheren Nachbarn Hannelore und Max Knöll (r.). Und natürlich gratulierten auch Heimleiterin Jolanta Borysewicz und Gina Savoka vom Sozialen Dienst. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

Und Rose Rebien selbst? Die sagt: „Auf einmal war ich so alt. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist!“ Vieles klappe nicht mehr so wie früher, die Ohren hätten nachgelassen („Schlecht hören kann ich gut“), „aber ich ess noch Kuchen!“ Es macht Spaß, sich mit der Seniorin zu unterhalten, die jede Gelegenheit nutzt, ihrem nach wie vor liebsten Hobby zu frönen, den Gedichten.

Als es mit dem Schwimmen nicht mehr klappte, fing sie mit dem Lernen von Gedichten an

Mit dem Auswendiglernen hat sie begonnen, als sie das Schwimmen und Radfahren aus gesundheitlichen Gründen mit über 80 Jahren aufgeben musste – mit 105 rezitiert sie immer noch ohne Zögern „Ich wünsche mir in diesem Jahr, mal Weihnacht´ wie es früher war“ und „Kürzer werden schon die Tage“. „Ich hab ja so viel Sachen im Kopf, aber für Weihnachten nur die beiden“, erklärt Rose Rebien fast schon ein wenig bedauernd – und schiebt dann noch schnell und selbstverständlich fehlerfrei das Gedicht „Wir sind nicht mehr, was wir mal waren“ hinterher.

Alte Nachbarn aus der Unterilp kommen zum Geburtstags-Besuch

Darüber freuen sich nicht nur die Mitarbeiterinnen des Diakoniezentrums, sondern auch Max und Hannelore Knöll, die ebenfalls zu einem Geburtstagsbesuch gekommen sind. „Das sind meine alten Nachbarn aus der Unterilp“, berichtet Rose Rebien, die seit 57 Jahren Heiligenhauserin ist.

Ist Kräutertee das Geheimnis für ein langes Leben?

„Rose hat sich immer gesund ernährt“, kennt Hannelore Knöll vielleicht eines der Geheimnisse für so ein langes Leben, „sie hat immer Kräutertee getrunken, für den sie die Kräuter im Garten selbst angebaut und dann getrocknet hat“. Mit 97 Jahren entschied sich Rebien zum Umzug ins Altenheim. „Alt werden ist nicht immer leicht“, schaut die ehemalige Buchhalterin nun auf ein Leben zurück, das immer bunt war und in dem sie neben Heiligenhaus auch in Berlin, Schleswig-Holstein, im Hunsrück und im Schwarzwald gewohnt hat.

Manchmal wird ihr das Leben nun auch anstrengend, Freunde und Familie, darunter ihr Ehemann, sind längst gestorben. „Einer bleibt immer übrig“, sagt Rose Rebien. Die Menschen um sie herum hoffen auf jeden Fall, dass die rüstige Seniorin ihnen noch eine Weile erhalten bleibt – und auf der Weihnachtsfeier in der kommenden Woche rechnen alle fest mit ihrem nächsten Gedichtvortrag.

