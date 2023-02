100 Projekte für Aktionstag der Schlüsselregion eingereicht

Velbert. Hundert Projektvorschläge sind für den Aktionstag bei der Schlüsselregion eingegangen. Firmen können Mitarbeiter für einen Tag freistellen.

Bei der Schlüsselregion e.V. sind in den letzten Wochen rund 100 Projektvorschläge von sozialen Einrichtungen aus Velbert und Heiligenhaus eingegangen. Diese sollen mit tatkräftiger Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Firmen der Region am Schlüsselregion-Aktionstag umgesetzt werden. Alle Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich bei der Projektmesse am 9. März ein oder auch mehrere Projekte auszusuchen.

50 Einrichtungen aus Velbert und Heiligenhaus brauchen Hilfe

Ob ein neues Hochbeet für die Kita-Kinder, ein neuer Wandanstrich in der Schule oder ein Training für seniorengerechtes Ein- und Aussteigen in den Bus: Die sozialen Einrichtungen aus Velbert und Heiligenhaus sind bei ihren Projektvorschlägen kreativ geworden. „Uns haben vor allem Projektvorschläge aus Kitas und Schulen erreicht“, erzählt Marie Volkhausen, Mitarbeiterin der Schlüsselregion e.V. Insgesamt 50 Einrichtungen haben rund 100 Projektvorschläge eingereicht, die beim Aktionstag der Schlüsselregion e.V. am 12. Mai umgesetzt werden wollen.

Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht

Für die Umsetzung der Projekte ist am 12. Mai die Hilfe der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Firmen der Schlüsselregion gefragt. Sie sind eingeladen, sich bei der Projektmesse am 9. März ab 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus ihr(e) Projekt(e) auszusuchen. Auch Firmen, die nicht Mitglied des Vereins sind, können mitmachen. Einzige Voraussetzung ist, dass beim Aktionstag am 12. Mai mindestens eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter freigestellt wird, um das ausgewählte Projekt umzusetzen.

Die Schlüsselregion e.V. bittet um Anmeldung zur Projektmesse unter www.schluesselregion.de/aktionstag. Hier gibt es auch alle Infos zum Ablauf und zur Idee des Aktionstages. Außerdem ist dort schon vorab eine Liste mit allen eingereichten Projekten zu finden.

