Oberhausen. Die Turbinenhalle Oberhausen zieht immer mehr Top-Stars an. Wer 2024 den Anfang macht und wer noch alles dabei ist – unsere Top-Ten.

Die Turbinenhalle in Oberhausen bietet 2024 viele Stars auf

Der erste Termin steht am 11. Januar an: Dann gastiert die Band Revolverheld in Oberhausen

Dieser Artikel gibt einen Überblick: Das sind die zehn Top-Konzerte in der Turbinenhalle

Platz 10: Ikke Hüftgold

Die Schlager-Fraktion ruht sich auch 2024 nicht aus. Neben Olaf Henning (13. Januar 2024) und Jörg Bausch (9. März 2024) pöbelt Mallorca-Spezialist Ikke Hüftgold in der Turbinenhalle wieder mit Wonne. Die Perücke des Grauens wird am Freitag, 6. Dezember 2024, mit Ballermann-Hits wie „Bumsbar“ vorsingen. Der Schunkel-Kurzurlaub kann kommen. Tickets kosten 50 Euro.

Platz 9: Wizo

Der politische Punk dröhnt noch immer ohne Nachhall aus den Boxen. Aus Sindelfingen in die Welt. Und am Samstag, 27. Januar 2024, in der Turbinenhalle. Präsentiert und gesponsert von Niemand, demonstrieren Wizo mit „Tour immer wieder gut“ ihre Unverwüstlichkeit. Die Männer um Axel Kurth legten zuletzt das hoffentlich nicht prophetische Album „Nichts wird wieder gut“ vor. Tickets kosten 43 Euro. Derzeit gibt es für Oberhausen-Tickets aber eine Warteliste.

Platz 8: Revolverheld

Die Zeiten als Vorgruppe von Silbermond haben Revolverheld nun wirklich hinter sich gelassen. Die Pop-Rocker gastieren schon am Donnerstag, 11. Januar 2024, in der Turbinenhalle und können auf knapp 23 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Johannes Strate und seine Kompagnons stehen für populäre Songs wie „Spinner“, „Halt dich an mir fest“ und „Lass uns gehen“. Tickets kosten allerdings stolze 79 Euro.

Platz 7: Madsen

Im Wendland wackeln wieder die Wände. Madsen denken an Hollywood und haben ihre aktuelle Tour gleich mal nach dem Filmmekka benannt. Am Sonntag, 21. Januar 2024, holen die Indie-Bekanntheiten in der Turbinenhalle ihren verschobenen Konzert-Termin nach. Die Brüder Madsen mischen bekanntlich zum Rock und Pop ordentlich Punk hinzu. Es schallt: „Lass die Musik an“, „Küss mich“ und „Sirenen“. Eintrittskarten kosten 49 Euro.

Platz 6: Joachim Witt

Tri tra trullala, Joachim Witt ist wieder da! Der Veteran aus der Neuen Deutschen Welle (NDW) lässt den „Goldenen Reiter“ in der Turbinenhalle galoppieren. Am Freitag, 8. März 2024, schaut der 74-Jährige zum Konzert seiner „Der Fels in der Brandung“-Tour vorbei. Auch das immerhin schon gut 25 Jahre alte Synthie-Duett „Die Flut“ mit Peter Heppner dürfte Fans noch im Ohr klingen. Die Eintrittskarten kosten 56 Euro.

Platz 5: Querbeat

Es muss nicht immer Mainstream sein. Manchmal muss man einfach mal musikalisch querschießen. Die aus Bonn stammenden Beschaller um Querbeat gehören vielerorts noch zu den Geheimtipps. Dabei kann sich ihre Konzert-Show mit den Großen messen. Die Brasspop-Kapelle reißt regelmäßig die Hütte(n) ab. Auch wenn die Band ihren Ursprung durch Musiker der Kölner Stunksitzung hat, bietet Querbeat längst mehr als nur Karneval. Hymnen wie „Tschingderassabum“, „Nie mehr Fastelovend“ und „Randale & Hurra“ werden auch außerhalb der Narretei mitgesungen - auch am Freitag, 19. April 2024, in der Turbinenhalle. Tickets kosten 45 Euro.

Platz 4: New Model Army

Einen Hauch von „Altenberger Kreisel“ könnten Fans am Dienstag, 26. März 2024, in der Turbinenhalle wiederbeleben. Dafür sorgt New Model Army, die in der alten Industriehalle sicher auch den Alternative-Klassiker „Vagabonds“ auspacken - und damit unbeabsichtigt an ein altes Disco-Ritual aus dem soziokulturellen Zentrum in Oberhausen erinnern. Weitere Songs wie „51st State“, „Purity“, „The Hunt“ und „Green and Grey“ dürften nicht nur Fans bekannt sein. Seit mehr als 40 Jahren ist die Gruppe unterwegs - mit wechselnder Besetzung. Karten sind für 44 Euro zu haben.

Platz 3: Kettcar

Kettcar rollen wieder - gut so! Die Indie-Band aus Hamburg nimmt sich am Samstag, 13. April 2024, die Turbinenhalle zur Brust. 21 Jahre nach ihrem Debütalbum „Du und wieviel von deinen Freunden“ gab es vor einigen Jahren die EP „Der süße Duft der Widersprüchlichkeit“ quasi als Zugabe zum Album „Wir vs. ich“. Zu erzählen haben Herren um Marcus Wiebusch aber sicher deutlich mehr. Tickets kosten 48 Euro.

Platz 2: Nina Chuba

Für Nina Katrin Kaiser geht es derzeit steil nach oben. Als Sängerin und Rapperin Nina Chuba spielte sie zuletzt bei großen Open-Air-Festivals. Und bespaßte im Sommer als eine der Headlinerinnen das „Juicy Beats“ im Dortmunder Westfalenpark. Am Sonntag, 28. April 2024, führt die „Glas“-Tour die 25-Jährige nach Oberhausen. Der Ohrwurm „Wildberry Lillet“ wird wohl ebenso dabei sein wie die Songs „Ich hass dich“ und „Mangos mit Chili“. Tickets kosten 54 Euro. Allerdings sind diese momentan vergriffen. Fans müssen auf Rückläufer hoffen.

Platz 1: Camouflage

Baden-Württemberg ist nur Tarnung. „Camouflage“ haben sich in den 1980er-Jahren aus der heimatlichen Provinz in Bietigheim-Bissingen in die Plattenspieler und CD-Player der großen weiten Synthie-Welt musiziert. Am Sonntag, 20. Oktober 2024, geht es zurück in die Gegenwart. Das Konzert ihrer „Rewind to the Future and Goodbye“-Tour lockt in die Turbinenhalle. „The Great Commandment“ (1988, „Voices & Images“) und „Love is a Shield“ (1989, „Methods of Silence“) besitzen noch immer Kult-Status. Zuletzt war die Band mit der bekannten Konzert-Show „Night of the Proms“ unterwegs. Tickets kosten 47 Euro.

