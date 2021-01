Zwei Unfälle musste die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet von Sundern aufnehmen.

Polizei Zwei Schwerverletzte nach Unfällen in Sundern

Sundern Am Sonntag verunglückten im Stadtgebiet von Sundern zwei Pkw-Fahrer/-innen bei Alleinunfällen.

Zwei Schwerverletzte nach Alleinunfällen meldet die Polizei aus Sundern: Am Sonntag, gegen 3.50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann die Landesstraße 839 von Altenhellefeld nach Grevenstein, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum prallte. Der Soester wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Sonntag, gegen 7.05 Uhr, war eine 27-jährige Frau auf der Kreisstraße 28 - vom Amecker Damm kommend - in Richtung Bruchhausen unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor die Iserlohnerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und

wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.