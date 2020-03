Außergewöhnlicher Prozess in außergewöhnlichen Zeiten vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichtes: Trotz der Corona-Krise musste er aus strafprozessrechtlichen Gründen stattfinden, alle anderen Verhandlungen wurden abgesagt bzw. verschoben. Die Beteiligten saßen, so gut es ging, im gebührendem Abstand zueinander, die Stühle im Zuschauerraum waren weit auseinander gestellt, kaum aber besetzt. Versuchten Totschlag in zwei Fällen wirft der Staatsanwalt einem 42-jährigen Libanesen aus Sundern vor.

Hat der Angeklagte, der seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft sitzt, diese brutalen Straftaten begangen oder werden sich diese schwerwiegenden Vorwürfe durch die Beweisaufnahme relativieren? Letzterer Verdacht ergibt sich durch die Aussage eines Zeugen, der den Angeklagten in gewisser Weise entlastet.

Mit dem Cuttermesser

Die Staatsanwaltschaft hatte sich insbesondere auf die Zeugenvernehmungen – speziell auf die der Geschädigten – gestützt und war dem zufolge zu den Vorwürfen gegen den 42-Jährigen gekommen. Danach sollte dieser in der Nacht des 12. Mai 2019 ohne erkennbaren Grund in einer Sunderner Diskothek zunächst einem 34-jährigen Italiener mit einem Cuttermesser zwei Stichverletzungen an der linken Schulter und am linken Unterarm beigebracht und anschließend einem 40-jährigen Zeugen, der den Angreifer von seinem Opfer wegreißen wollte, das Messer von der linken Wange über den Hals gezogen und schwere Schnittverletzungen beigebracht haben. Die Geschädigten gehörten einer Gruppe von Italienern an, die in der Disco gefeierte hatten. In beiden Fällen habe der Angeklagte den Tod der Männer billigend in Kauf genommen, so der Staatsanwalt.

Ohne Grund gestänkert

Der 34-jährige Geschädigte sagte als Zeuge aus, dass der Angeklagte gestänkert und ohne Grund gezielt auf seinen Hals eingestochen habe. „Ich bin dadurch auf den Rücken gefallen und der Angeklagte hat weiterhin versucht, mir in den Hals zu stechen. Meiner Meinung nach, stand er unter Drogeneinfluss. Ich habe um mein Leben gekämpft“, gibt der Geschädigte an.

Der 40-jährige Geschädigte führte aus, er habe den Angreifer umklammert, als er mit dem Messer auf seinen Landsmann zuging. Der Angeklagte konnte sich lösen, wodurch er – der Helfer – zu Boden fiel. Die Schnittverletzungen erlitt er durch das Fallen. Sie seien ihm nicht vorsätzlich beigebracht worden. „Ich bin nicht zum Arzt gegangen, habe die Wunden selbst versorgt. Die Narben stören mich nicht, ganz im Gegenteil“, erklärte der Zeuge, der dann eine Bombe im Gerichtssaal platzen ließ. Er gab an, dass er von dem Geschädigten und seinen Freunden genötigt worden war, bei der Polizei den Angeklagten zu belasten. „Ich sollte aussagen dass er versucht habe, gezielt in meinen Hals zu stechen.“ Es würde höchste Zeit, dass er ins Gefängnis kommt. Der Staatsanwalt ließ sich die Namen der „Freunde“ geben, die die Nötigung begangen haben sollen. Hier sind Ermittlungen wegen Nötigung, Vortäuschen einer Straftat und falscher Verdächtigung möglich.

Der Prozess wird am 25. März fortgesetzt.