Wann wird Seniorenheim in Amecke gebaut?

Auf der Fläche am Gasthof Schulte in Amecke soll ein Seniorenwohnheim entstehen.

Sundern Noch immer gibt es in Sundern eine Versorgungslücke bei den Pflegeplätzen. Da hakt die AG 60plus nach.

Sundern. Laut Pflegebedarfsplan des Hochsauerlandkreises besteht in Sundern immer noch eine große Versorgungslücke bei vollstationären Pflegeplätzen. Dieses Thema hat jetzt der Vorstand der AG 60plus der Sunderner Sozialdemokraten aufgenommen und eine entsprechende Anfrage an Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke gerichtet.



Im Schreiben an den Bürgermeister heißt es unter anderem: "Immer wieder werden Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft, verbunden mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach einer wohnortnahen Unterbringung, auf Fälle von Abweisungen von Aufnahmewünschen Sunderner Bürgerinnen und Bürger in die beiden vor Ort vorhandenen Seniorenpflegeeinrichtungen angesprochen. Auf der Homepage der Stadt Sundern wird (ohne Datumsangabe) auf ein Bebauungsplanverfahren zwecks Errichtung eines Seniorenheims am Hudeweg in Amecke verwiesen."

Informationen über aktuellen Sachstand angefragt

Speziell zum Thema Seniorenheim Amecke bittet die AG 60plus nun um Beantwortung folgender Fragen:

Wann ist mit der offiziellen Einleitung des Bebauungsplanverfahrens zu rechnen?

Wie schätzt die Verwaltung den Zeitrahmen bis zur Genehmigung des Bebauungsplans ein?

Könnte evtl. noch in diesem Jahr mit der Realisierung des Objekts begonnen werden?

Hat der mögliche Investor, die Lindhorst-Gruppe, zwischenzeitlich mit der Verwaltung Kontakt gehalten und seine Bauabsichten bekräftigt?