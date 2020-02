Polizei Vier Einbrüche in Enkhausen und Langscheid

Sundern. Vier Einbrüche in wenigen Stunden in Enkhausen und Langscheid meldet die Polizei in Sundern.

Vier Einbrüche wurden der Polizei am Donnerstag gemeldet: Zwischen 15.15 bis 19.15 Uhr kletterten unbekannte Täter auf den Balkon eines Einfamilienhauses auf der Langscheider Straße. Anschließend hebelten sie die Balkontür, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. „Auf der Platte“ hebelten die Täter zwischen 17.10 und 18.50 Uhr eine Terrassentür auf. Dort wurden mehrere Münzen in dem Einfamilienhaus mitgenommen.

Durch Toilettenfenster

Durch ein Toilettenfenster brachen die Täter zwischen 18.55 und 20.40 Uhr in ein Haus an Enkhausener „Pläsken“ ein. Während ein Anwohner schlief, durchsuchten sie mehrere Zimmer. In direkter Nachbarschaft stiegen die Täter durch ein Küchenfenster ein und durchwühlten Schränke und Schubladen.

Zweimal keine Beute

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 10 Uhr bis 20.45 Uhr. Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstag verdächtige Personen oder ein verdächtiges Auto im Bereich Langscheid und Enkhausen gesehen? Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.