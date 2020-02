Sundern: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hüsten/Sundern. Diebe sind wieder sehr aktiv: Vor allem in der Vorabendzeit. Die Polizei hat vor allem am Freitag einige Aktivitäten festgestellt.

Zwei Einbrüche meldet die Polizei vom Wochenende: Zwischen Freitag 18.30 Uhr und Samstag 11 Uhr haben Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses „Am Engelberg“ in Hachen aufgehebelt. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld und diverse Gegenstände. Zwischen Freitag 10 Uhr und Sonntag 14.15 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus „Im Kaltenborn“ in Amecke eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Hinweise an die Polizeiwache in Sundern 02933 / 90 200.

In der Rönkhauser Straße in Hüsten misslang ein Einbruchsversuch am Freitag in ein Einfamilienhaus. Auch dort ermittelt die Kripo.