Sundern: Zeuge hält Fahrraddieb fest

Sundern. Mutig, aber richtig: Zwei Männer haben einen vermeintlichen Raddieb mitten in Sundern festgesetzt und der Polizei übergeben.

In der Nacht zum Dienstag beobachtete ein Zeuge einen Mann auf der Hauptstraße in Sundern. Gegen 23.15 Uhr machte sich dieser an einem abgestellten E-Bike vor einer Pizzeria zu schaffen. Als der Mann den Zeugen bemerkte, rannte er weg und versteckte sich in einem Gebüsch. Der Zeuge begab sich in die Pizzeria und informierte den Fahrradbesitzer. Gemeinsam suchten sie dann nach dem vermeintlichen Fahrraddieb. Diesen fanden sie in Höhe des Kreisverkehrs.

Polizei übergeben

Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die beiden Männer den 25-jährigen Sunderner fest. Nach Feststellung der Personalien wurde der alkoholisierte Mann durch die Polizei entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.