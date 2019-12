Sundern. Stadtmarketing kann auch 2020 weiterarbeiten. Das hat so eben ein Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss geklärt.

Sundern: Stadtmarketing kann 2020 weiterarbeiten

Intensiv und zeitaufwendig waren die Diskussion im haupt- und Finanzausschuss am heutigen Abend, um die Verabschiedung des städtischen Haushaltes am kommenden Donnerstag, 19. Dezember, vorzubereiten. Aber gewarnt durch widrige Abläufe in den Vorjahren, bestand auch der Wille, den Knoten durchzuschlagen. Nach vier Stunden Sitzung waren dann zunächst 41 Anträge der Fraktionen abgearbeitet. Die Sitzung aber noch längst nicht zu Ende, es folgten noch Personalfragen und weitere Tagesordnungspunkte etwa zur Zweitwohnungssteuer. Spitzenreiter waren die Bürger für Sundern mit 18 Anträgen, gefolgt von der SPD mit zehn Anträgen.

Klimaschutzmanager

Inhaltlich ging es um die Schaffung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers, eines barrierefreien Rathauses, die Unterbringung von Tieren, die Sportförderung oder die Begrünung von freien Dachflächen. Intensive Beratungen gab es zur geforderten Stelle eines IT-Beraters in den Grundschulen (SPD): „Da ist das Land in der Pflicht“, so Bürgermeister Ralph Brodel. Zustimmung von ihm auch zur Einarbeitungszeit von Personen in Schlüsselfunktionen (BfS), es sollen jetzt die Ergebnisse der Rathaus-Untersuchung abgewartet werden. Zustimmung auch für den Bürgerhaushalt (BfS), 2020 dient da zur Vorbereitung.

Kulturort kann geprüft werden

Erfolg auch für die CDU mit ihrem Antrag zur weiteren Arbeit von Stadtmarketing: Mit einem Betrauungsakt wird, wenn am Donnerstag der Etat verabschiedet werden sollte, in der Februar-Sitzung des Rates die Stadtmarketing für weitere Leistungen (110.000 Euro) beauftragt. Das gelte aber nur unter dem Vorbehalt, dass die im kommenden Jahr die neue Struktur der Tochtergesellschaften greife, so Kämmerin Ursula Schnelle dazu. Eingestellt werden in den Etat auch 41.000 Euro, um einen möglichen Ort für die Kultur fachlich prüfen zu lassen, wenn er denn gefunden ist (SPD). Geprüft wird auch die Veräußerung von städtischen Wohnungen (FDP).