Diese beiden Häuser an der Hauptstraße in Sundern müssten bei den Rossmann-Plänen am Tigges-Platz weichen.

Sundern. Neue Pläne für die Attraktivierung der Innenstadt hat der SPD-Ratsherr und Architekt Bernd Schwens nach vielen Diskussion zusammengefasst.

Sundern: Konzept sieht Vergrößerung des Tigges-Platz vor

Je länger des Diskussion um die Innenstadt-Attraktivierung von Sundern geht, umso mehr Ideen kommen auf den Tisch. Jetzt hat der Architekt Bernd Schwens, seit Jahren Ratsherr der SPD, einen Vorschlag gemacht, der vieles vereinigt, was in den vergangenen Wochen in mehreren Gesprächen im interfraktionellen Gesprächskreis mit den Planern der Stadt und den Planern für die angedachte neue Immobilie am Tigges-Platz, besprochen wurde.

„Im Zusammenhang einer möglichen Bebauung dort ist es auf verschiedenen Ebenen zu grundsätzlichen Gesprächen über die weitere Bebauung der Innenstadt gekommen“, schreibt Schwens in einem Brief an Bürgermeister Ralph Brodel und den Fachbereichsleiter Stadtplanung Lars Ohlig. „Die in diesen Gesprächen mitgeteilten Anregungen habe ich mir erlaubt auf den folgenden Seiten zu dokumentieren“, sagt Schwens weiter und merkt an, dass der Plan in der Sitzung des AK allgemeine Zustimmung fand. Er bittet die Verwaltung um Prüfung.

Tigges-Platz vergrößern

Grundsätzlich hat Bernd Schwens die Stadt ganzheitlich gesehen, er verknüpft damit auch die Verkehrssituation in Sundern, die - so war es auch Tenor auf der Bürgerversammlung Ende Oktober - als katastrophal schlecht empfunden wird. Erster Schritt bei der neuen Idee ist der Rückbau der K 5 zwischen Zufahrt Bremkes-Center und Parkplätze Schimmerlingshof und Kreisel von etwa 100 Metern. „Die so gewonnene Fläche steht damit grundsätzlich für eine Vergrößerung des Tigges-Platzes und einer alternativen Bebauung zur Verfügung“, erklärt Schwens. Bisher sei dies nicht denkbar, da die K 5 immer wichtig für die Einsätze der Feuerwehr war, mit einem neuen Standort des Gerätehauses wäre dies aber möglich. Somit würde die seit Jahren für Fußgänger als „unüberwindbar“ geltende Kreisstraße neues Entwicklungspotential für die Fußgängerzone freisetzen, vermutet Schwens.

Aufenthaltsqualität vergrößern

Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, werden die Fläche entlang des renaturierten Settmecke-Baches genutzt, etwa mit Bänken, Tischen und Spielmöglichkeiten. Um den Kreisel herum könne sich mit Ausrichtung auf den Kreisel ein Geschäftsgebäude entstehen, ähnlich wie dem in Hachen. Ein Café sieht Schwens im Erdgeschoss mit einer Freifläche zur alten K 5 hin. Gleichzeitig gibt die Überbauung der K 5 auch die Chance, einen Anbau an die alte Johannesschule oder ein neues Gebäude daneben bis zur Settmecke zu realisieren: „Darin sind auch andere kulturelle Nutzungen denkbar wie Musikschule, Bücherei“, so Schwens in seinem Papier.

Torhäuser als neue kleine Variante

Den Abriss der bestehenden Gebäude (84, 86 und 86a) sieht er als denkbar an, dort könnten entweder

neue Gebäude entstehen oder aber man könnte sie nicht ersetzen und den Platzcharakter so noch vergrößern. Eine Variante macht Schwens nach dem Abriss mit zwei neuen Torhäusern mit Nutzungen wie Bürgerbüro oder Café und dann einem freien direkten Blick auf das schöne Portal der alten Johannessschule. „Der Tigges-Platz sollte als gute Stube Sunderns erhalten und aufgewertet werden“, sagt Schwens. Die bisherigen Planung verkleinere den Platz: „Er degeneriert zu einer Art Hinterhofbebauung“. Damit komme man auch den Wünschen der Bürger in den Werkstattgesprächen nach, wo kleinteilige Bebauung einem Klotz vorgezogen wurde.

Verkehrslenkung neu betrachten

Parkmöglichkeiten, die entfallen, sieht Schwens an anderer Stelle, etwa mit einem Parkhaus unter dem Tigges-Platz. Er hofft aber auf weitere Vorschläge im Detail, die Möglichkeiten bringen werden.

Das vorgelegte Modell sieht er als ersten Ansatz, um eine positive Entwicklung in Sundern in Gang zu setzen: Es solle den Blick weg vom Detail einer Einzelbebauung zum ganzheitlichen Ansatz führen.