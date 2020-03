Zum Auftakt des Kulturmärz 2020 unter dem Motto „Grenzen vergessen machen“ in Sundern hatte der organisierende Kulturring Sundern am Sonntag zur Eröffnung der Ausstellung „Resonanz“ in die Berghaus-Akademie für Kunst und Kultur in Stockum eingeladen.

Rund 60 Gäste wollten sich dabei im Rahmen einer Vernissage nicht den Blick auf die Arbeiten zahlreicher Schülerinnen und Schüler des Künstlers Johannes Dröge entgehen lassen, der 2020 in sein 90. Lebensjahr geht. Insgesamt vier Veranstaltungen prägen das künstlerische und musikalische Angebot bis zum 29. März, das vom Kulturring Sundern veranstaltet wird. Hausherr Ferdinand Tillmann begrüßte die zahlreichen Gäste, nicht ohne an die seit langem bestehende enge Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein und der Akademie Berghaus an der Stockumer Esperantostraße zu erinnern.

Motivator der Akademie

„Mein Dank geht vor allem aber an den Künstler Johannes Dröge, der sich als Motivator der Akademie für

die Kunst eingesetzt hat“, lobte Tillmann in seiner Ansprache den Sunderner. Er wies ferner darauf hin, dass selbst der Kurator der Ausstellung, Werner Neuhaus, einer der Schüler von Johannes Dröge sei und eine eigene Arbeit in die Ausstellung eingebracht habe.

„Kunst und Kultur helfen beim Vermeiden des Alters“, scherzte Ferdinand Tillmann. Das sei schon deutlich am Lehrer Johannes Dröge selber zu erkennen. Die Ausstellung mit Arbeiten aus Holz, Stein und Metall sei als Start in das 90. Lebensjahr Dröges zu sehen. Seine Empfehlung könne nur lauten, der Kultur eine gebührende Achtung zu erweisen. Dieser Achtung folgend freue er sich, schon jetzt von den geplanten Erweiterungsplänen für die Akademie sprechen zu können.

Ehrung des Kulturpreisträgers

Kulturring-Vorsitzende Andrea Schulte hob die Bedeutung der Ausstellung für den Kulturring hervor. Zudem dürfe sie vor allem als Ehrung für den Künstler Johannes Dröge gesehen werden. Mit verschiedenen Programmpunkten wolle man unter dem diesjährigen Motto des Kulturmärz „Grenzen vergessen machen“ ein spannendes Angebot bieten. Die Ausstellung mit Werken der Schülerinnen und Schüler von Johannes Dröge passe zu dem Motto des Kulturmärz und wolle dabei auch Grenzen überwinden.

Dass Kunst und Vernunft nicht immer in einer Hand liegen, betonte der Kurator der Ausstellung in seinen einführenden Worten, Werner Neuhaus. Das Schöne an der Beschäftigung mit Kunst sei zudem auch, bei der Beschäftigung mit ihr auch die eigene handwerkliche Inkompetenz überwinden zu können. Bei den ausgestellten Werken seien die Grenzen vielfach schon erreicht. Damit sei auch schon eines der Ziele von Kultur erreicht, an die Grenzen zu führen und über die Grenzen hinaus zu gehen.

Schöne Sachen gemacht

Und natürlich meldete sich auch der viel Geehrte zu Wort. „Wir haben in 50 Jahren viele schöne Sachen gemacht“, so Johannes Dröge zu den in den fünf Jahrzehnten entstandenen Werken. Alle Seiten seien mit der Zusammenarbeit zufrieden, auch wenn es immer wieder diverse Auseinandersetzungen über das künstlerische Arbeiten gegeben habe.