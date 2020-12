Sundern: Immer mehr barrierefreie Bushaltestellen

Die Stadt Sundern hat neue Haltestellen installiert, unser Bild zeigt die neue gläserne Version an der Hachener Straße - in Fahrtrichtung Hüsten.

Die Stadtverwaltung hat in 2021 den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Sunderner Stadtgebiet vorangetrieben.

Sundern. Die Stadtverwaltung hat in diesem Jahr erneut recht geräuschlos den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Sunderner Stadtgebiet vorangetrieben. Zu den in diesem Jahr durchgeführten Baumaßnahmen zählen jeweils zwei Haltestellen in den Ortsteilen Endorf (Sebastianstraße), Hachen (Im Ohl) und Langscheid (Brunnenstraße und Hotel Volmert (gegenüber Hotel Palatino). Des Weiteren wurde die Ostseite der Berliner Straße im Schulzentrum ausgebaut.

Bereits beauftragt ist der Umbau einer Haltestelle an der Oberen Hauptstraße (Grüne Hoffnung), sowie einer Haltestelle in Hagen (Waldeshöhe), die bislang aus zeitlichen Gründen noch nicht begonnen werden konnten.

Die Haltestellen werden mit sogenannten Buskapsteinen sowie einem taktilen Leitsystem versehen, damit eine ordnungsgemäße Barrierefreiheit gewährleistet wird und die Nutzung auch für mobilitätseingeschränkte Personen möglich ist.

Fördermittel

Eine Förderung der Maßnahme erfolgt aus Fördermitteln des NWL (Nahverkehr-Westfalen-Lippe).

Weitere barrierefreie Ausbauten von Bushaltestellen im Sunderner Stadtgebiet erfolgen im Laufe des kommenden Jahres. Die Verwaltung wird hierzu zu gegebener Zeit erneut informieren.



Durch den Umbau der Bushaltestellen werden die Mobilitätsmöglichkeiten in Sundern deutlich verbessert und zukunftsweisend hergerichtet. Die Stadt Sundern bedankt sich bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Mehr Infos aus Sundern und Arnsberg im kostenlosen Newsletter - jetzt anmelden: https://www.wp.de/staedte/arnsberg/iframe-newsletter-wp-arnsberg-anmeldemaske-id228253283.html