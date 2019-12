Sundern: Gastgeber soll noch Zeit für die Gäste haben

Wer kennt das nicht: Eigentlich hat man für acht bis zehn Personen das Weihnachtsessen schon weit im Voraus geplant, und dann kommt einer nach dem andern dazu. Am Ende haben sich 16 Leute angemeldet. Und nun? „Kein Grund zur Panik“, sagt Köchin Sibylle Rohe-Tekath. Sie ist es gewohnt für noch viel größere Gruppen einzukaufen und mit ihnen zu kochen.

Pragmatisch herangehen

Inzwischen hat Sibylle Rohe-Tekath mit dem Team in der „Fabrik“ an die 150 Veranstaltungen durchgeführt und 2000 Gästen in ihren Kochkursen die Leichtigkeit des Kochens beigebracht: „Ich bin da Pragmatikerin“, gesteht sie. Kochen dürfe nicht zum Stress werden. Schon gar nicht zu Weihnachten. In ihrer Familie sei immer großer Wert auf das Kochen gelegt worden: „Speisen aus Tüten waren bei uns verboten, es wurde immer frisch gekocht“, berichtet sie von ihrem großen Faible für das Kochen.

Deshalb hat sie für die Weihnachtsserie unserer Zeitung ein Gericht ausgesucht, das schnell geht: „Das ist ein schönes Gästeessen, wo der Gastgeber auch noch Zeit für die Gäste hat und sich mit ihnen unterhalten kann.“ Natürlich sei auch etwas vorzubereiten, das könne man ja auch am Tage vorher machen. Eines muss man auch gezielt besorgen: das Wild. „Aber das in unserer Region kurz vor Weihnachten kein Problem, aber auch beim Discounter gibt es inzwischen schon eine gute Qualität“, weiß die Köchin.

Das Rezept für „Rehrücken in Filo-Teig“ hat Sibylle Rohe-Tekath für 6 Personen ausgelegt. Als Getränk empfiehlt sie einen schönen Rotwein: „Da sollte man aber mehr als eine Flasche vorrätig haben“, rät sie aus Erfahrung.

Vorspeise

Kürbis-Lauch-Strudel mit Kabeljaufilet (6 Personen, entsprechend für 15 Personen erhöhen)

Zutaten: 225 g Mehl, 1 El neutrales Öl, Salz 500 g, Hokkaido- oder Muskatkürbis, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe ca. 130 g Butter, 1 El Tomatenmark, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, je 1 Prise gemahlene Nelken und gemahlener Piment, 200 g Sahne, 1 Lorbeerblatt, Saft von 0,5 Zitrone, 1 große Stange Lauch, 2 Eigelb (Kl. M), 2 El Weißwein (z.B. Blanchet oder Orangensaft), 500 g Kabeljaufilet, 3 El getrocknete Cranberrys

Zubereitung: 1. Mehl mit 110 ml lauwarmem Wasser, Öl und 0,5 Tl Salz erst mit den Knethaken des Handmixers, dann mit den Händen zum elastischen Strudelteig verkneten. Den Teig zur Kugel formen und in Folie gewickelt 30 Minuten ruhen lassen.

2. Für die Füllung den Kürbis schälen (Hokkaido muss nicht geschält werden), entkernen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch pellen, beides fein würfeln. 3 El Butter in einem Topf erhitzen.

Zwiebel, Knoblauch, Tomatenmark und Kürbiswürfel darin bei mittlerer Hitze andünsten. Mit Salz, Pfeffer, Nelke und Piment würzen. Sahne angießen, das Lorbeerblatt zugeben und den Kürbis zugedeckt köcheln lassen, bis er zu zerfallen beginnt. Dann bei starker Hitze unter Rühren mit einem Schneebesen die noch vorhandene Flüssigkeit verdampfen lassen. Das Püree mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und auskühlen lassen.

3. Inzwischen den Lauch putzen und in feine Ringe schneiden. 2 El Butter in einer Pfanne erhitzen, Lauch darin unter Rühren andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eigelb, 1 Prise Salz und den Weißwein mit den Quirlen des Handmixers dickcremig aufschlagen und unter das ausgekühlte Kürbispüree rühren. Das Kabeljaufilet abspülen, gründlich trockentupfen und längs halbieren. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Ofen auf 180 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. 60 g Butter schmelzen. Ein großes Küchentuch auf einem Tisch ausbreiten und dünn mit Mehl bestäuben. Den Strudelteig darauf möglichst dünn ausrollen. Dann mit den Händen unter den Teig fahren und mit Hilfe der Handrücken vorsichtig von der Mitte aus hauchdünn zu einem ca. 40 x 50 cm großen Rechteck ausziehen, dabei dicke Teigränder abschneiden. Den Teig dünn mit flüssiger Butter einpinseln.

5. Kürbispüree auf dem Teig gleichmäßig verstreichen, dabei rundherum ca. 4 cm Rand frei lassen. Cranberrys und Lauchringe ebenfalls auf dem Püree verteilen.

6. Die Kabeljaustücke der Länge nach an einer Längsseite auf der Füllung verteilen. Teigränder der kurzen Seiten ein Stück über die Füllung klappen. Den Strudel durch vorsichtiges Anheben des Tuchs von der Längsseite her mit dem Fisch aufrollen. Strudel mit der Naht nach unten aufs Blech setzen. Mit etwas Butter bepinseln und auf der 2. Schiene von unten ca. 35 bis 45 Minuten goldbraun backen, dabei ab und zu mit der übrigen Butter bestreichen. Dazu passt Gurkensalat.

Hauptspeise

Zutaten: Rehrücken in Filoteig mit Linsen und Bratäpfeln: 1 Bund Suppengemüse, 1 El Öl, ca. 1 kg Rehrücken (vom Metzger) 2 Filets à ca. 150 g auslösen und die Knochen grob zerhacken lassen), 2 Packungen Filoteig, 1 Knoblauchzehe, 2 kleine Zwiebeln, 1 Tl Tomatenmark, 0,5 l trockener Rotwein, 1 Lorbeerblatt, je 2 Gewürznelken und Pimentkörner, 600 ml Wildfond (aus dem Glas), 2 mürbe, säuerliche Äpfel (z.B. Boskop), ca. 90 g Butter, 2 Tl Zuckerfein abgeriebene Schale von 1/2 Bioorange, 4 Zweige frischer Rosmarin, 6 Wacholderbeeren, 3 Zweige Thymian, 100 g Champagner-Linsen, 1 Schalotte, 100 ml Portwein, Meersalz, schwarzer Pfeffer.

Zubereitung: Suppengemüse putzen und grob würfeln. Öl in einem großen Topf erhitzen, den Rehknochen darin kräftig anrösten. Knoblauch und 1 Zwiebel pellen, beide halbieren und mit anbraten. Tomatenmark und Suppengemüse zugeben und mit anrösten. Mit 200 ml Rotwein ablöschen und einkochen lassen. Lorbeer, 1 Zweig Thymian, Nelken und Piment zugeben. 400 ml Fond und den Rest Rotwein angießen. Alles bei schwacher Hitze ca. 50 Minuten auf ca. 150 ml einköcheln lassen.

Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Äpfel schälen, Kerngehäuse ausstechen. Äpfel in eine Auflaufform setzen. 1 Tl Butter, 1 Tl Zucker und Orangenschale verrühren. Mit je 1 Zweig Rosmarin in die Äpfel verteilen. Diese mit je 1 Tl weicher Butter bepinseln und mit Alufolie bedeckt ca. 40 Minuten im Ofen weich schmoren. Zweite Zwiebel schälen, fein würfeln und in 1 El Butter andünsten, Linsen und 1 Zweig Thymian zugeben, 400 ml Fond angießen und alles zugedeckt etwa 30 Minuten garen. Den Fondansatz aus den Knochen durch ein feines Sieb gießen. Bei starker Hitze um die Hälfte einkochen lassen. Schalotte pellen, sehr fein hacken und in 1 El Butter andünsten, Portwein zugeben und fast einkochen lassen.

Mit eingekochtem Knochenfond aufgießen und um etwa zwei Drittel einkochen lassen. 2 El Butter in einer Pfanne erhitzen, die Rehfilets mit Wacholder und 1 Zweig Thymian rundherum anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. 1 El Butter separat schmelzen, Filoblätter damit bestreichen und je 2 Blätter übereinanderlegen. Fleisch jeweils in 2 Filoblätter einwickeln. Auf einem Blech im heißen Backofen 6 bis 8 Minuten backen. 1 El Butter im Fleischbratfond bräunen.

Die Linsen mit Salz und Pfeffer abschmecken, Crème fraîche unterziehen. 1 El kalte Butter unter die Portwein-Reduktion schlagen. Filopäckchen schräg halbieren, mit Linsen, Portweinsoße und Bratäpfeln anrichten und mit etwas Wacholderbutter beträufeln.