Sundern: „Ferienhaus-Fieber“ in Amecke grassiert weiter

Ferienhäuser und kein Ende: Wenn sich der „Fachausschuss Stadtentwicklung, Umwelt und In­frastruktur (SUI)“ am kommenden Donnerstag, 6. Februar, zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr versammelt, steht erneut die zukünftige städtebauliche und touristische Entwicklung des Ortsteils Amecke auf der Tagesordnung. Dieses Mal liegt der Fokus nicht auf der Fläche des vor sich hin gammelnden Freibades, sondern auf dem Campingplatz am Vorbecken des Sorpesees. Dort – zwischen der Gastronomie „AirNah“ und dem Strand-Café, am Parkplatz unterhalb der Straße – soll nach Willen der Partei „Wir sind Sundern“ (WISU) ein Ferienhausgebiet entstehen. Sunderns Verwaltung liegt ein Antrag auf Umwandlung für das Areal vor, den die WISU-Fraktion am 13. Januar gestellt hat.

Sundern „Leben auf kleinem Fuß“ Aus den USA kommt der Trend zum Wohnen auf wenigen Quadratmetern: Tiny Houses heißen die reduzierten, oft mobilen Eigenheime. Die Bewegung findet immer mehr Anhänger – auch in Deutschland. Noch verhindern bei uns komplizierte Bauvorschriften, Genehmigungspflichten und Straßenverkehrsverordnungen die Ausbreitung der Tiny Houses. Außerdem gilt es, einen geeigneten Bauplatz zu finden. „Das langsame Dorf“ wird LiebesGrün bei Schmallenberg von Gästen genannt; Info: www.liebesgruen.de/

Allerdings scheint rund um das Vorbecken derzeit ein regelrechtes Ferienhaus-Fieber zu grassieren:

Wie berichtet, wird auch die Errichtung von Ferienhäusern auf den Flächen des ehemaligen Freibadgeländes diskutiert. In der letzten Sitzung des Fachausschusses „SUI“ im vergangenen Jahr wurde eine Matrix zur zukünftigen Nutzung des Freibadgeländes an die Fraktionen verteilt. „Zudem sind 220 Ferienhäuser im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes „A 26 – Ferienhausanlage Amecke“ geplant und bereits planungsrechtlich abgesichert“, gibt die Verwaltung zu bedenken.

Bei den nun auf der Fläche am anderen Ufer des Vorbeckens (siehe Karte) beantragten Ferienhäusern handelt es sich aber um „spezielle“:

Auf einem Teil der Campingplatzfläche (mit Kreis markiert) möchte die WISU Platz für eine „spezielle“ Feriensiedlung schaffen. Foto: WP

Die „Errichtung einer Feriensiedlung in der Art von ‘Bergdorf LiebesGrün’ in Schmallenberg regt die WISU an. Das bedeute: kleine Ferienhäuser mit etwa 50 Quadratmetern Wohnfläche – in einem ansprechenden Baustil und in einer weiträumigen Freifläche eingebettet, präzisiert Hans Klein die Idee. Und – „diese Ferienhäuser sollen keinesfalls an Privatpersonen verpachtet oder verkauft, sondern an Gäste zur kurzzeitigen Nutzung vermietet werden“, sagt der WISU-Fraktionschef weiter.

So lasse sich eine „Entwicklung hin zu einer „Rollladen-Siedlung“ vermeiden, meint Hans Klein.

„Die Ansprüche der Feriengäste haben sich geändert – es ist mehr Komfort gefragt. In Zukunft wird es kaum noch Interessenten für enge Wohnwagen-Stellplätze geben“, formuliert WISU im Antrag. Die Reduzierung der bisherigen Campingfläche werde die Ansicht des Ufers am Vorbecken wesentlich aufwerten. Diese Einschätzung teilt die Sorpesee GmbH nicht: Auf den beantragten Flächen seien zukünftig keine Ferienhäuser vorgesehen, sondern „Mobilehome-Stellplätze“.

Was verträgt der Ortsteil Amecke?

Die Stadtverwaltung möchte zunächst, wie vorgesehen, „die politischen Vorstellungen im Hinblick auf städtebauliche und touristische Ausrichtung des Ortsteils Amecke ermitteln: Was verträgt der Ortsteil? Wie verändert sich seine Identität?“.

Vorrangig sei die gesamtheitliche Betrachtung. „Punktuelle Maßnahmen sind sicher umsetzbar, sollten aber aus einer Gesamtkonzeption ableitbar sein“, so die Verwaltung.

Mit dem Ruf nach trendigen Lösungen in Amecke steht „Wir sind Sundern“ übrigens nicht allein. Für die Freibadbrache hatte u. a. die CDU-Fraktion im Dezember 2019 den Bau sogenannter „Tiny Houses“ („kleiner Häuschen“) angeregt, mehr dazu im Infokasten oben.