Sundern: Fahrer behält bei brennendem Lkw die Nerven

Sundern. Chaos am Freitag in Sundern: Zwischen Stemel und Sundern geriet ein Lkw in Flammen. Mit viel Coolness verhinderte der Fahrer Schlimmeres.

Chaos in der Innenstadt: Auf dem Weg von Stemel nach Sundern ist ein Lkw in Brand geraten. Die Strecke wurde für die Zeit der Löscharbeiten komplett gesperrt, was zu großen Rückstaus in alle Richtungen führte, da zusätzlich zur halbseitigen Sperrung der Hauptstraße nun nichts mehr ging, und das zur freitäglichen Feierabendzeit.

Schnell und gut reagiert

An dem Lkw mit Auflieger, der einen Arbeitsmaschine transportierte, waren drei Achsen fest gelaufen. Auf dem Weg von Stemel nach Sundern gab es starke Rauchentwicklung: „Der Fahrer sah selbst die Flammen“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Jürgen Voss. Er habe dann allerdings richtig gehandelt und sei weiter gefahren, um die Flammen mit dem Fahrtwind klein zu halten. Zusätzlich informierte der Fahrer die Feuerwehr. Nicht gerechnet hatte der Mann dann mit dem Rückstau an der Hauptstraße in Sundern. Als er dort zum Stehen kam, schnappte er sich seinen Feuerlöscher und begann die Flammen zu bekämpfen. Genau in diesem Augenblick traf auch schon das erste Löschfahrzeug ein und erledigte den Rest.

Lkw noch fahrbereit

Der Lkw war kaum beschädigt und konnte später aus eigener Kraft ein Fachwerkstatt anfahren. Im Einsatz waren die Wehren aus Stemel und Sundern. Die Straße war während der Löscharbeiten für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.