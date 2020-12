Sundern: Deutsche Bank-Mitarbeiter unterstützen Feuerwehr

Spende der Deutschen Bank an die Feuerwehr in Allendorf: rechts im Bild Franziska Krämer (Dt. Bank), links Lars Herzfeldt, im Wagen sitzt Daniel Cramer.

Ein Team der Deutschen Bank Sundern spendet 1000 Euro für den Förderverein Feuerwehr Allendorf e.V. .

Sundern-Allendorf. Im Zuge der „Social Days“, dem konzernweiten Programm der Deutschen Bank zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter, unterstützt ein Team der Deutschen Bank Sundern den Förderverein Feuerwehr Allendorf e.V. Trotz der aktuellen Herausforderungen möchten die Mitarbeiter das Projekt in Abstimmung mit den Kooperationspartnern aktiv begleiten. Außerdem übergeben die Mitarbeiter eine Spende in Höhe von 1000 Euro für Renovierungsarbeiten.

Jugendarbeit im Fokus

Franziska Krämer von der Deutschen Bank in Sundern: „Wir engagieren uns gern ehrenamtlich für den Verein, da er die Feuerwehr vor Ort auf vielfältige Art und Weise unterstützt. Besonderen Wert wird auch auf die Jugendarbeit gelegt. Wir freuen uns, hier gerade in dieser Zeit einen Beitrag in einer Übungsstunde zu leisten und die Renovierung zu ermöglichen.“

Der Förderverein Feuerwehr Allendorf e.V. wurde zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr gegründet. Mit Spenden und persönlichem Einsatz bringen sich die Mitglieder ein und beschaffen zum Beispiel Ausrüstung und helfen bei der Organisation von Veranstaltungen. Um auch in Zukunft ausreichend Mitglieder in den Einsatzabteilungen der Feuerwehr Allendorf zur Verfügung zu haben, wird in der Jugendfeuerwehr der Nachwuchs ausgebildet.

Renovierungsaktion

Im Verlauf einer Renovierungsaktion sollen die Kinder und Jugendlichen nun ihre Spinde in einem separaten Raum bekommen. Auch die Mitarbeiter der Deutschen Bank engagieren sich persönlich für den Verein. Sie unterstützen bei den Umbauarbeiten und stellen außerdem einen virtuellen Workshop zum Thema „Unfälle verhüten“ für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf die Beine. Im Vorfeld erhalten die Teilnehmer ein Workshop-Paket mit den notwendigen Unterlagen, Anleitungen und Verpflegung.

Wegen der Corona-Pandemie konnten viele Gruppen- und Ausbildungsstunden nicht stattfinden, zum Jahresende sollte darum noch eine digitale ‚Jahresabschlußübung‘ ermöglicht werden. Lars Herzfeldt, Bankmitarbeiter und als Feuerwehrmann aktiv, freut sich, hier digital unterstützen zu können. Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv, aus der Runde kam der Wunsch, sich regelmäßig online zu treffen, so lange persönliche Treffen nicht möglich sind. Wir hoffen, die Kinder und Jugendlichen haben dann bald Freude an den neuen eigenen Räumlichkeiten“, ergänzt Franziska Krämer. Die Spende der Deutschen Bank kommt der Finanzierung der Renovierung zugute.

Soziale Verantwortung

Die Deutsche Bank setzt sich dafür ein, Gemeinschaften und die Wirtschaft vor Ort zu stärken, wo immer sie tätig ist. Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung unter db.com/gesellschaft oder im Nicht-finanziellen Bericht 2019 unter https://www.db.com/cr/de/datencenter/index.htm.