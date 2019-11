Sundern: Der „Winterzauber“ verzaubert wieder

Sundern. In Obersundern konnten die vielen Besucherinnen und Besucher wieder einen schönen Weihnachtsmarkt mit tollen Angeboten erleben.

Mit einem Absperrband wurden die Besucher des Weihnachtsmarktes in Obersundern mit dem Titel „Winterzauber“ zurück gehalten. Zumindest so lange, bis Pfarrer Stefan Siebert und kfd-Teamsprecherin Christkönig, Judith Kaiser, den kleinen, aber feinen Markt am Samstag eröffnet hatten.

Wieder einmal gab es einen großen Andrang auf die bunte Mischung von adventlichen Dekorationen und köstlichen Leckereien. „Dieser Markt ist aus einer Laune heraus entstanden und sollte nur einmal statt finden“, erinnert Judith Kaiser. Dass es an diesem Wochenende die mittlerweile neunte Veranstaltung in Folge geworden ist, sei dem Angebot und der Initiative der vielen Beteiligten zu verdanken.

„Wir können uns auf starke Unterstützung verlassen“

Freuen sich über ihren ersten Einsatz beim „Winterzauber“ an der Christkönig-Kirche: Fabian, Jonah, Joana, Marie und Philipp von den Messdienern der Gemeinden St. Johannes und Christkönig. Foto: Frank Albrecht

So wurde der gesamte Kirchenvorplatz mit Hackschnipseln ausgelegt, und zahlreiche geschmückte Zelte unterschiedlicher Größe ließen bei den Besuchern erste vorweihnachtlichen Gefühle entstehen.

Und so war der Ansturm groß. „Wir können uns auf starke Unterstützung verlassen“, so kfd-Mitglied Helene Rademacher.

Alle Produkte sind selbst gemacht

Vom benachbarten Kindergarten Christkönig über Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, Heimatverein Sundern und 1. Kompanie der Hubertus-Schützen bis zur kfd als Veranstalter habe man einiges auf die Beine gestellt.

Ganz neu mischten sich in diesem Jahr auch die Messdiener aus St. Johannes und Christkönig unter die Akteure und boten selbst gemachtes Popcorn an.

Apropos, beim „Winterzauber“ in Christkönig ist alles selbst gemacht. „Wir haben unser Angebot in diesem Jahr noch ausgebaut“, sagt Karola Rischen stolz. Neben den Likören nach individuellen Rezepten gibt es diesmal auch Pesto, Essige, Plätzchen und mehr.

„Winterzauber“-Erlös fließt in die Arbeit der kfd, ein Teil wird der Gemeinde gespendet

Vor allem über die große Unterstützung bei der Ausstattung mit Waren könne man sich freuen. So hätten viele Frauen der kfd nach eigenen Rezepten in der heimischen Küche gearbeitet und gespendet. „Es ist schon ein stattliche Zahl an Helferinnen“, lobt Judith Kaiser. Allein 30 Frauen sind im Verkauf eingebunden, mindestens genauso viele haben zuhause vorbereitet.

Der Erlös aus dem Winterzauber fließt in die Arbeit der kfd, ein Teil wird auch der Gemeinde gespendet. Damit konnte im letzten Jahr die Polsterung der Kniebänke in der Krypta finanziert werden. Über die Verwendung in diesem Jahr denke man noch nach.