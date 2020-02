„Es war im Oktober eine im Kern mehr als eine einsame Entscheidung, mich als freier Kandidat zu melden“, sagt Klaus-Rainer Willeke (62) im Hofcafé. Dort stellt er Teile seines Wahlkampfteams und grundlegende Ideen seiner Bürgermeister-Kandidatur vor.

In den vergangen fünf Monaten hat der Hagener ein, wie er sagt, „kluges und schlagkräftiges Team“ aufgestellt, das ihn im Wahlkampf unterstützen wird. „Wir haben gemeinsam zwei Klausurtagungen über Sundern und Sundern Zukunft gemacht“, erzählt Willeke, der einer von bisher drei Kandidaten um das höchste Amt in Sundern ist. Die Kernfrage für ihn: „Wie kann ich mit meiner Kandidatur dazu beitragen, dass Sundern wieder zukunftsfähig wird?“

Es gibt viele, die den Wechsel wollen

Bei den vielen Gesprächen für die Unterschriften auf den Unterstützerlisten habe er gehört, dass es viele Menschen in Sundern gebe, die den Wechsel wollen. Der klare Wille von Klaus-Rainer Willeke ist: „Ich will kein Gegeneinander mehr.“ Die Rolle des Bürgermeisters sieht er als fundamental an: „Ich möchte gemeinsame und verbindliche Zielvereinbarungen haben“, sagt der 62-Jährige im Hinblick auf eine aus seiner Sicht jahrelange Lähmung.

Und hebt drei zentrale Punkte hervor: „Wir müssen die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Sundern sichern“, ist der erste Aspekt. Deshalb sehe er den Bürgermeister als aktiven kommunalen Wirtschaftsförderer, der eng mit den beteiligten Akteuren kooperiere. Die gute Ausgangslage von Sundern müsse man stützen durch die Modernisierung der digitalen Infrastruktur, das Angehen der Gewerbeflächen-Problematik, der Förderung des Tourismus und die Stärkung und Weiterentwicklung der weichen Standortfaktoren.

Ein zweiter wichtiger Aspekt sei, die Dörfer, Ortsteile und den Stadtkern gemeinsam nach vorn zu bringen: „Die Menschen aller Generationen und unterschiedlicher Lebensstile sollen gern in Sundern, in den Ortsteilen und in den Dörfern leben.“ Thema Zentrum: „In erster Linie geht es darum, dass eine reine Einkaufszone in Sundern nicht das Ziel sein kann. Wir müssen realistisch bleiben und die Aufenthaltsqualität steigern. Da muss man sich auch fragen, gibt es Plätze, wo sich die Jugend gern trifft?“ Konkret zum Tiggesplatz sehe er keine Lösungsansätze, wie es dort besser werde, auch nicht den Sinn einer Umsiedlung von Rossmann von der einen auf die andere Straßenseite.

Besseren ÖPNV

Der dritte in Zukunft immer wesentlichere Aspekt sei die Mobilität in Sundern: „Schwierig in dieser ländlich

geprägten Stadt.“ Es gebe dort große Herausforderungen, etwa die E-Mobilität zu steigern und den ÖPNV zu verbessern. „Und konkret zur Röhrtalbahn wäre es nicht klug in der derzeitigen Umbruchsituation und der zunehmenden Nachhaltigkeitsdiskussion eine bestehende Infrastruktur abzubauen“, sagt Willeke.

Im Überbau sieht er, dass Stadtrat und Verwaltung „Garanten und Motoren“ dieser Entwicklung seien. Derzeit sei aber diese Zusammenarbeit durch „ein enormes Maß an Unversöhnlichkeit“ geprägt. Er setze auf konstruktives Arbeiten und Sachorientierung: „Schlüsselworte sind für mich Sachlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Auf dieser Basis könne man verlässlich inhaltliche Grundlagen und Mehrheiten im Rat schaffen. Und mit Blick auf die Stadtverwaltung: „Sie ist aber in den Strudel der alten Konflikte hineingezogen. Nötig sind jetzt Motivation und Teamgeist statt Demotivation und Verunsicherung.“

Guter Netzwerker

Das Wahlkampf-Team sieht unisono die Fähigkeiten Willekes zu netzwerken und Menschen zusammenzubringen. „Das Thema Nachhaltigkeit ist für Jugendliche sehr wichtig“, sagt Anna Baumeister, bis 2016 im Jugendbüro tätig. Sie sehe, dass Willeke mit seinen Visionen und Ideen, den richtigen Weg gehe. Das unterstützen auch Günter Lübke, lange Jahre in der IT-Branche tätig, und Wilfrid Haake, als Wahlkampfleiter. Beide kennen Willeke aus der Flüchtlingsarbeit und schätzen seine Fähigkeiten, Konsens herzustellen, hoch ein.