Sundern. Auch viele Mitglieder der Sunderner Familie Klein kamen in der Vernichtungsmaschinerie der brutalen NS-Schergen ums Leben. Auch in Auschwitz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sundern: Bündnis erinnert an ehemalige jüdische Mitbürger

Ergreifende Berichte erinnern in diesen Tagen an die Ermordung von Millionen Menschen jüdischen Glaubens und anderweitig Entrechteter im Konzentrationslager Auschwitz, dem Inbegriff des Nazi-Terrors.

Doch bei der Dimension des Schreckens gehen schnell die Einzelschicksale unter, die vor Augen führen, dass Antisemitismus, dass der von den Nazis propagierte Rassenwahn überall in deutschen Dörfern und Städten zugegen war.

Fritz Klein aus Sundern im Todesmarsch Richtung westlich gelegener Konzentrationslager

Als am 27. Januar 1945 die Häftlinge des KZ Auschwitz durch russische Soldaten befreit wurden, zählte Fritz Klein, der jüngste Sohn der jüdischen Familie Klein aus Sundern, zu den Überlebenden. Allerdings erlebte er die Befreiung des Lagers selbst nicht mit:

Wenige Tage bevor die russische Armee das Lager erreichte, wurde er mit Tausenden weiterer KZ-Insassen auf den „Todesmarsch“ aus Oberschlesien in Richtung westlich gelegener Konzentrationslager evakuiert.

Von 13. bis 15.000 Menschen überleben nur 7000 den Todesmarsch

Ein schlimmes Bild: Ein Berg aus Schuhen der im KZ Auschwitz ermordeten Menschen ist heute Teil der Gedenkstätte Auschwitz. Foto: Martina Gruber / Privat

Hans Frankental, Mithäftling aus Schmallenberg, der gemeinsam mit Fritz Klein den grausamen Marsch erlebte, beschrieb die Situation später:

„Wir marschierten nachts am 18.1.1945 aus Auschwitz bei klirrender Kälte … mit ca. 13.000 – 15.000 Häftlingen in Richtung … Gleiwitz. Wir sind zwei Tage und zwei Nächte marschiert. Jeder der Häftlinge, der nicht mehr marschieren konnte oder umfiel, wurde sofort an Ort und Stelle durch Genickschuß erledigt. … Wir sind – wie ich schon geschildert habe – mit 13. – 15.000 Menschen aus Auschwitz/Monowitz raus und sind in Gleiwitz mit 7000 Menschen angekommen… Wir fuhren dann mit offenen Waggons quer durch Deutschland. …wir haben vor Berlin gestanden, wir haben vor Dachau gestanden, wir sind dann in Buchenwald ausgeladen worden - in Weimar auf dem Bahnhof.“

Im KZ Natzweiler verliert sich jede Spur von Fritz Klein

Am 11. Februar 1945 wurde Fritz Klein als Häftling im Lager Buchenwald registriert. Von dort wurde er am 5. März 1945 zum KZ Natzweiler in der Eifel überstellt. An dieser Stelle verliert sich jede Spur von Fritz Klein aus Sundern. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er dort - völlig entkräftet - in den letzten Tagen der Naziherrschaft umgekommen.

Auch Hugo, der älteste Sohn der Familie Klein, und dessen Ehefrau Emma sind Opfer der rassistisch motivierten Vernichtungsmaschinerie geworden - im KZ Auschwitz.

Das Ehepaar wurde im Juni 1942 gemeinsam mit Vater Levi Klein aus deren Haus in Sundern in ein Übergangslager in Neheim verschleppt. Levi Klein wurde kurz darauf zu einem Vernichtungslager in Polen transportiert und dort in einem der „Vergasungsautos“ ermordet. Sein Todesdatum wurde später auf den 28. Februar 1943 festgesetzt.

Emma Kleins Weg führt von der berüchtigten Rampe direkt in die Gaskammer

Fritz Klein musste auch das Konzentrationslager Buchenwald erleben. Hier der schändliche Spruch am Lagertor. Foto: Archiv / WP

Zur gleichen Zeit wurden Emma und Hugo Klein von Neheim nach Dortmund überstellt, um am 1. März 1943 vom Dortmunder Südbahnhof in Viehwaggons Richtung Osten deportiert zu werden.

Am 3. März hielt der Zug im Hauptlager I des Vernichtungslager Auschwitz. Von den 1128 Menschen des Transportes wurden 492 Frauen und 151 Männer direkt von der berüchtigten Rampe in die Gaskammern geführt. Unter den Frauen: Emma Klein.

Hugo Klein - vernichtet durch Arbeit

Hugo Klein dagegen wurde zum Arbeitseinsatz im Arbeitslager Auschwitz III Buna-Monowitz eingeteilt, in dem Arbeit auch den Zweck der Vernichtung hatte. Nach etwa zehn Wochen, am 28. Mai 1943, wurde er in den Krankenbau des Lagers eingeliefert - von dort führte der Weg in die Gaskammern.

Sunderner „Bündnis für Vielfalt und Toleranz“ erinnert auch an die ermordeten Sinti

Das Gedenken an die Befreiung des Lagers Auswitz/Birkenau vor 75 Jahren war dem „Bündnis für Vielfalt und Toleranz in der Stadt Sundern“ jetzt Anlass, an die ehemaligen Mitbürgerinnen der Stadt Sundern und deren von den Nazis fabrikmäßig organisierten Leidens- und Todesweg zu erinnern.

Erinnert werden sollte zudem an die Sinti, die zu Tausenden in Auschwitz ermordet wurden. Auch das Schicksal dieser Menschen lasse sich an Familien im Sauerland nachzeichnen. Und auch hier seien nicht nur die Ermordeten Opfer eines menschenverachtenden Unrechtsstaates geworden. Denn:

Die Nachfahren der Opfer leiden noch heute

Ebenso wie in jüdischen Familien leiden die Nachfahren der Opfer in Sinti-Familien unter den Schrecken der NS-Zeit. Damit werde, so das Bündnis, Weltgeschichte zur Lokalgeschichte. „Sundern und die umliegenden Städte im Sauerland haben Opfer antisemitischer und antiziganistischer Gewalt zu beklagen, an die es zu erinnern gilt, so wie es dieser Tage in Auschwitz und an vielen Orten in Deutschland, in Europa geschieht.“

Bündnis: Wo es Opfer gab, da gab es auch Täter

Aber ebenso sei festzustellen, dass es an all diesen Orten auch Täter gab, „die in der Rolle von Anhängern, Aktiven und Nutznießer das nationalsozialistische System ermöglicht und gestützt haben“. Auch müsse erinnert werden, um davor zu warnen, dass nationalüberzogenes, menschenverachtendes Sprechen und Agieren eine Gefahr für den demokratischen Staat darstelle.

Wenn es „inzwischen ein allgemeiner Befund ist, dass die Demokratie in der Krise ist“, wie es Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble jüngst ausdrückt habe, brauche eine wehrhafte Demokratie einmal mehr BürgerInnen, „die sich für die demokratischen Werte ihres Staates einsetzen“.