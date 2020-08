Sundern: 14 Kinder verbessern ihre Alltagskompetenz

Sundern/Meschede. Schulweg, Straßenschilder und die eigene Motorik - Das waren die Themen beim Fit-Programm mit der Polizei an der Marienschule.

Die Verkehrssicherheitsberaterinnen der Kreispolizeibehörde besuchten jetzt die Marienschule. Trotz der Ferien wurden sie dort von 14 Kindern erwartet, die an dem Ferienintensiv-Training „Fit in Deutsch“ teilnahmen. Gefördert wird „FIT“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in den Ferien. Zielsetzung der Angebote ist ein individueller Lernzuwachs in der deutschen Sprache und eine Steigerung der Alltagskompetenzen.

Gefahrenstellen erkennen

Zu diesen Alltagskompetenzen gehört auch das sichere Fortbewegen im Straßenverkehr. Welche Gefahrenstellen befinden sich auf meinem Schule? Wo muss ich besonders aufpassen? Bei einem gemeinsamen Spaziergang rund um die Schule wurden diese Örtlichkeiten aufgesucht und gezeigt, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält und worauf man achten soll.

Vorab wurde die Motorik der Jungen und Mädchen spielerisch auf einem Rollerparcours auf dem Schulhof der Grundschule an der Silmecke getestet und trainiert.

Wissensquiz gespielt

Beim Wissensquiz rund um die Verkehrszeichen und Regeln konnten viele Kinder glänzen und überraschten mit teils sehr originellen Antworten bei der Benennung einiger Vorfahrtszeichen „Achtung- Vorfahrt befahren“ oder „So schnell, wie ein Mensch laufen kann = Schrittgeschwindigkeit“. Alle Beteiligten hatten einen tollen und informativen Vormittag und die beiden Kommissarinnen bekamen 24 Mal den „Daumen hoch“ als Rückmeldung.