Strandbad in Langscheid öffnet am 8. Juni

Langscheid. Das Strandbad in Langscheid öffnet mit nur einer Woche Verzögerung am kommenden Montag, 8. Juni.

„Trotz diverser Auflagen können wir das Strandbad in Langscheid mit nur einer Woche Verzögerung für unsere Gäste öffnen“ teilt die Sorpesee GmbH als Betreiber des Bades mit.

Neu: Die Tickets können nur noch online erworben werden (www.sorpesee.de). Zudem werden die Parktickets nicht mehr auf den Eintritt angerechnet. Bis zu den Sommerferien wird das Bad montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr öffnen. Samstags, sonntags und an Feiertagen sowie in den Sommerferien öffnet das Strandbad von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr- Einlass ist jeweils bis 60 Minuten vor Betriebsende. Somit ist das Team der Sorpesee GmbH in der Lage, die Anlagen mit den entsprechenden Einwirkzeiten zu reinigen und zu desinfizieren. Im Eintritt enthalten ist weiterhin die Nutzung des Trampolins. Zudem können Tretboote sowie Liegen und Sonnenschirme geliehen werden.

Die großzügigen Liegeflächen im Strandbad ermöglichen einen maximalen Einlass von bis zu 700 Gästen, die über die Onlinebuchung erfasst werden. Die Eintrittspreise belaufen sich je Zeitabschnitt einheitlich auf 3,50 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Jugendliche. Mit dieser Preissenkung wird der verkürzten Zugangsbeschränkung entsprochen. Die Sorpesee GmbH freut sich auf eine schöne Saison.