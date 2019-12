Stockum. Einen hohen Orden hat Josef Krengel aus Stockum von Papst Franziskus erhalten. Für sein großes kirchliches Engagement.

Stockum: Päpstlicher Orden an Josef Krengel

Eine große Ehre wurde kürzlich Josef Krengel zuteil: Er erhielt von Papst Franziskus den Orden „Pro ecclesia et Pontifice“ verliehen. In einer kleinen Feststunde überreichten Pfarrer Stefan Siebert und Prof. Dr. Monsignore Konrad Schmidt den Orden an Krengel.

In seiner Laudation nannte Monsignore Konrad Schmidt die Begründung: „Josef versteht sich immer– bescheiden – als jemand, der Hilfestellung für andere gibt. Gleich an erster Stelle nenne ich Deinen unermüdlichen Orgeldienst“, so Schmidt. Das gehe weit über die pauschale Vergütung hinaus, Krengel spiele die Orgel in Gemeindegottesdiensten, in Kinder- und Jugendgottesdiensten, in Schulmessen, bei Beerdigungen und Hochzeiten. „Es gibt höchstens ein oder zwei Orgeln im Pastoralen Raum, auf denen Du nicht zuhause bist, weil Du regelmäßig zur Vertretung kommst“, mutmaßte Schmidt.

Üben mit Grundschülern

Eine weitere Aufgabe sei neuere Lieder mit den Grundschülern einzuüben: „Religiöses Liedgut und

jahreszeitlich passende Kirchen- und Volkslieder übst Du in den Schulklassen aller Jahrgänge und animierst in den Schulgottesdiensten zum kräftigen Mitsingen“, so der Laudator. Aber ganz entscheiden sei, dass Krengel den Orgeldienst als Hilfestellung für die Gemeinde sehe. „Im Team der Organisten bist Du immer der spiritus rector. So ist es nicht zuletzt Dir zu verdanken, dass die Pankratius-Gemeinde über ein Team von fünf bzw. sechs ehrenamtlichen Organisten verfügt“, so Monsignore Schmidt weiter.

Dazu kämen Hilfereichungen, wenn kleinere Bläser-Ensembles zum Beispiel in der Christmette oder bei Hochzeiten und runden Geburtstagen beteiligt würden. Auch zu Zeiten, als Josef Krengel in seinem Landwirtschaftlichen Maschinenbetrieb voll berufstätig war, unterbrach er zu allen Sonderdiensten (wie Beerdigungsämter und Hochzeiten) seine Arbeit, wechselte die Arbeitskleidung und war pünktlich, immer höchst einfühlsam für das liturgische Geschehen, am Orgelspieltisch zur Stelle. „Josefs Bereitschaft im Pastoralen Raum Sundern auszuhelfen, ist beeindruckend“, so der Laudator.

In diesem Engagement müsse die Schola besonders genannt werden: Seit 2000 trägt er als Initiator dazu bei, dass es nach den Lesungen Antwortgesänge gebe. „Das in einer dörflich geprägten Gemeinde zu verlebendigen, erfordert große Energie und Überzeugungskraft, vor allem langen Atem.“ So sei auch die Einführung des neuen Gotteslobes 2013 bestens unter der Mitwirkung der Schola gelungen.

Als Dirigent eingesprungen

Weitere ehrenamtliche Aufgaben: Nach dem Tod der Dirigentin des Frauenchores sprang Josef Krengel ein. Dazu war er von 1997 bis 2009 aktives Mitglied des Kirchenvorstandes und zuvor von Mai 1967 bis Oktober 1977 engagiertes Mitglied im Pfarrgemeinderat. Er gehörte zu den beiden ersten Kommunionhelfern der Pankratius-Gemeinde Stockum – seit dem 17. März 1974. Bei der letzten Renovierung der Kirche (2006/2007) schmiedete er in seiner Werkstatt das Absperrgitter im Turm, das Tor zur Taufkapelle, die Apostelleuchter und – später - das Geländer zum Friedhof hoch. Auch Seilwinde und Befestigung für die Strahlenmadonna seien sein Werk, ebenso der Adventskranz. „Dies alles im Engagement für aktives Dorfleben - Das ist mit Sicherheit ein Grund für unseren Heiligen Vater Franziskus den Hohen Päpstlichen Orden zu überreichen“, so Schmidt.