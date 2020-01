Stadtverwaltung Sundern: „Ausbildung wird verstärkt“

Der Fachkräftemangel macht auch vor Verwaltungen nicht halt. Aktuell hat die Stadt Sundern 373 Mitarbeiter/-innen. Unsere Zeitung wollte wissen, wie sich die Stadt in puncto Personalentwicklung aufstellt und erhielt nun von der 1. Beigeordneten Katharina Grothe umfassende mit dem Bürgermeisteramt abgestimmte Antworten.

Wie entwickelte sich die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen zehn Jahren?

Katharina Grote: Die Anzahl der Mitarbeiter/innen entwickelte sich in den vergangenen Jahren steigend. Dies resultiert auch aus der Übernahme weiterer Aufgaben von Bund und Land beziehungsweise der Ausweitung bereits vorhandener Aufgaben sowie rechtlichen Vorgaben bei Pflichtaufgaben.

Wie viele Stellen sind derzeit ausgeschrieben und gegebenenfalls aktuell unbesetzt?

Derzeitig laufen drei Stellenbesetzungsverfahren. Insgesamt sind gegenwärtig 9,5 Stellen unbesetzt. Davon konnten vier Stellen bereits erfolgreich nachbesetzt werden. Der Beschäftigungsbeginn der neuen Mitarbeiter steht jedoch aufgrund einzuhaltender Kündigungsfristen erst in den kommenden Wochen an.

Mit welchem Personalbedarf wird bei der Stadt Sundern in den kommenden Jahren gerechnet?

Der Personalbedarf der kommenden Jahre wird erst nach Abschluss und Analyse der im Hause laufenden Prozess- und Organisationsuntersuchungen zu bestimmen sein.

Welchen Altersdurchschnitt haben die Mitarbeiter der Verwaltung? Wann droht ein demografisches Problem?

Der Altersdurchschnitt liegt momentan bei 46 Jahren. In den kommenden zehn bis 15 Jahren sind daher auch bei der Stadt Sundern vermehrt altersbedingte Personalabgänge durch den demografischen Wandel zu verzeichnen.

Was ist geplant, um dem Fachkräftemangel in der Verwaltung zu begegnen?

Dem Fachkräftemangel wird unter anderem durch ein verstärktes Angebot von Ausbildungsplätzen entgegengewirkt. Darüber hinaus wird eine lange Mitarbeiterbindung, zum Beispiel durch flexible Arbeitszeitgestaltungen, der Möglichkeit einer Beschäftigung in Teilzeit oder über alternierende Telearbeitsplätze angestrebt. Ein Schwerpunkt wird insbesondere auch auf der Gewinnung junger Fachkräfte liegen.

Wie hoch sind die Personalkosten der Stadt Sundern aktuell und im Vergleich dazu der letzten zehn Jahre?

Die Personalkosten beliefen sich in 2019 auf 15,13 Millionen Euro. Die Erhöhungen gegenüber 2010 und den jeweiligen Folgejahren resultieren unter anderem aus der Ausweitung des Aufgabenbestands in Form der Übernahme weiterer Pflichtaufgaben, aber auch aus den gesetzlichen und tarifvertraglichen Änderungen.

Inwiefern ändern sich die Berufsbilder/Anforderungen an das Personal der Verwaltung?

Technologische Entwicklungen werden in allen Bereichen, zum Beispiel auch in einer veränderten Ablauforganisation oder in der Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze zu erwarten sein. Die Kompetenzen der Mitarbeiter sind an die veränderte Arbeitswelt anzupassen, um mit dem technologischen Wandel Schritt halten zu können. Die Arbeitsorganisation muss den zunehmend altersgemischten Teams angepasst werden. Die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit bis ins hohe Alter unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens ist deshalb von großer Bedeutung.