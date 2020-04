Stadtmarketing Sundern: Ultimatum der CDU-Fraktion

Sundern. Innerhalb einer Frist von drei Werktagen erwartet die CDU von Bürgermeister Brodel eine schriftliche Stellungnahme zur Stadtmarketing Sundern eG

Im Streit um die Zukunft der Stadtmarketing Sundern eG hat Sunderns CDU dem Bürgermeister ein Ultimatum gestellt.

Die Genossenschaft stehe unmittelbar vor der Insolvenz, heißt es in einem Schreiben der Fraktion an Ralph Brodel. Grund hierfür sei in erster Linie, dass die Stadt Sundern vom Rat beschlossene Zuschüsse/Zahlungen für das Jahr 2019 noch immer nicht vollständig zur Auszahlung gebracht hat, so die CDU.

Auf mehrfache Nachfrage des Stadtmarketing-Vorstands und der CDU-Ratsfraktion habe der Bürgermeister zuletzt am 7. April dieses Jahres die Zahlung verbindlich zugesagt. Zwei Tage später, am 9. April, habe die Kämmerin dann gegenüber dem Stadtmarketing-Vorstand und in Kopie den Vorsitzenden der Ratsfraktionen sowie den fraktionslosen Mitgliedern des Stadtrates die beschlossene, zugesagte Zahlung abgelehnt. „Losgelöst von juristischen Details: Dieser Vorgang ist für die CDU absolut inakzeptabel“, so die Fraktion; man erwarte, dass der Verwaltungschef der Verpflichtung nachkomme, die Beschlüsse des Rates umsetze und somit die Auszahlung der offenen Summe aus 2019 an die Stadtmarketing Sundern eG unmittelbar erfolgt.

„Sollte die Zahlung ausbleiben und die Genossenschaft aus diesem Grund Insolvenz anmelden müssen, stehen Sie für uns in der vollen Verantwortung für dieses politische Desaster“ heißt es weiter. Man erwarte innerhalb einer Frist von drei Werktagen eine schriftliche Stellungnahme und eine Antwort, ob und wann die Stadtmarketing Sundern eG die vom Rat der Stadt Sundern für 2019 beschlossenen Mittel erhält.