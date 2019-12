Sundern/Meschede. Jetzt ist es amtlich: Der SPD-Unterbezirksvorstand aus Meschede lädt die Sunderner Genossen zur nächsten Mitgliederversammlung ein.

SPD Sundern: Zunächst die Ursachen für den Streit finden

Der SPD-Unterbezirk in Meschede hat nun zu der lange überfälligen Mitgliederversammlung des SPD-Stadtverbandes Sundern eingeladen: „Diese Sitzung wird am 21. Januar stattfinden“, bestätigte gestern Karsten Gerlach, Geschäftsführer des Unterbezirks. Die Sitzung werde er mit Vorsitzendem Dirk Wiese und Stellvertreterin Margit Hieronymus leiten.

Alle auf einen Stand bringen

Vorrangiges Ziel sei es, alle Mitglieder auf einen Stand zu bringen. Dabei gehe es um Ursachen und Grund für die Differenzen im Stadtverband. „Im Rahmen dessen sehen wir uns an, ob es so weitergehen kann oder nicht“, erklärte Gerlach, warum an diesem Tag auch keine Wahlen auf der Tagesordnung stehen. Eine Entscheidung werde es nach einer Sitzung des UB-Vorstandes einige Tage später geben. Somit gebe es am 21. Januar keine Personenwahl und auch keine Satzungsänderung.

Neuer Zuschnitt?

Ansprechen will der Vorstand des Unterbezirks auch, ob für Sundern nicht ein neuer Zuschnitt möglich sei: „Es gibt in der Stadt Ortsverbände mit lediglich neun Mitgliedern, von denen der jüngste 72 Jahre ist“, argumentiert Gerlach, dass man auch über eine andere Organisationsstruktur reden müsse. Der Vorteil sei, dass man nicht - wie gerade in Winterberg umgesetzt - fünf Ortsvorstände plus Stadtverband habe, sondern nur noch einen Ortsverband (Stadtverband). Die jetzigen Strukturen stammten aus einer Zeit als die SPD noch viele Millionen Mitglieder gehabt hätte.